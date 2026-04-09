Były ochroniarz Kanye Westa domaga się niemal miliona dolarów odszkodowania

Problemy prawne Kanye Westa nie ustają. Były pracownik rapera złożył pozew, w którym domaga się blisko 1 miliona dolarów odszkodowania za niewypłacone wynagrodzenie i inne straty.
Szczegóły pozwu przeciwko Kanye Westowi
Jonathan Monroe, który twierdzi, że pracował jako ochroniarz Westa w 2021 roku, zarzuca artyście brak wypłaty należnych pieniędzy oraz nadgodzin. Według dokumentów sądowych, domaga się on łącznie około 850 tysięcy dolarów, w tym:
- 7 725 dolarów za nadgodziny
- 37 620 dolarów zaległego wynagrodzenia
- 500 000 dolarów za utracone zarobki
- 100 000 dolarów za ból i cierpienie
- 100 000 dolarów odszkodowania karnego
Kontrowersyjne zarzuty
W pozwie Monroe opisuje także sytuację, w której Kanye West miał poprosić go o zatankowanie Lamborghini, ale nie zapewnił środków na pokrycie kosztów i zignorował prośbę o zapłatę. Były pracownik twierdzi, że wielokrotnie próbował odzyskać należne pieniądze, jednak bezskutecznie.
Kolejne problemy prawne rapera
To nie pierwszy taki przypadek — wcześniej Kanye West został zobowiązany do zapłaty 140 tysięcy dolarów innemu byłemu pracownikowi, Tony’emu Saxonowi, w osobnej sprawie.
Nowy pozew pojawia się w momencie, gdy artysta zmaga się również z ogromną krytyką po odwołaniu jego występów na Wireless Festival w Londynie, po wycofaniu się sponsorów i decyzji rządu Wielkiej Brytanii o zakazie wjazdu.