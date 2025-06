Były ochroniarz Diddy’ego twierdzi, że raper czekał przed domem matki jego dzieci przez sześć godzin

Roger Bonds ujawnia kolejne szokujące szczegóły z życia Diddy’ego w trakcie jego procesu o handel ludźmi i udział w zorganizowanej grupie przestępczej

Proces Seana „Diddy’ego” Combsa dotyczący zarzutów o handel ludźmi, przemoc seksualną i działalność przestępczą trwa, a byli współpracownicy artysty coraz częściej zabierają głos. W wywiadzie udzielonym DJ-owi Vlada, były ochroniarz Diddy’ego – Roger Bonds – opowiedział o niepokojących wydarzeniach z przeszłości związanych z Kim Porter, zmarłą byłą partnerką Diddy’ego i matką jego trójki dzieci.

Diddy miał wielokrotnie nachodzić dom Kim Porter

Według relacji Bondsa, Diddy spędzał nawet sześć godzin przed domem Porter, kiedy ta nie wpuszczała go do środka. Mimo że to on płacił za nieruchomość, miała ona pełne prawo do odmowy wstępu. Bonds opisał, jak Diddy był coraz bardziej zdesperowany.

„Bywały takie momenty, że jechaliśmy do Kim, a ona nie chciała go wpuścić,” powiedział Bonds. „Staliśmy tam wtedy trzy, cztery, pięć, sześć godzin. On mówił: ‘Bonds, wiem, że ona tam jest, wiem, że tam jest’ – i walił w drzwi, próbując się dostać do środka.”

Choć Diddy formalnie był właścicielem domu, sytuacje te były coraz bardziej napięte.

„Mówiłem mu: ‘Po co my tu stoimy? A jak przyjedzie policja? Przecież to niby mój dom’. Ale faktem było, że to on za wszystko płacił.”

Burzliwa relacja Diddy’ego i Kim Porter

Związek Diddy’ego i Porter trwał z przerwami przez ponad dekadę. Para miała razem troje dzieci. W czasie ich relacji Diddy był również związany m.in. z Jennifer Lopez i Cassie. Kim Porter zmarła w 2018 roku, a okoliczności jej śmierci wciąż budzą wiele pytań i teorii, które ponownie nabrały znaczenia w kontekście obecnych oskarżeń wobec rapera.

Roger Bonds – od zaufanego ochroniarza do świadka oskarżenia

Bonds był przez lata członkiem wewnętrznego kręgu Bad Boy Records, blisko współpracując z Diddym w czasie największych sukcesów w latach 90. Występował obok takich gwiazd jak The Notorious B.I.G. czy Ma$e. Jego relacja z Diddym zaczęła się psuć po strzelaninie w nowojorskim klubie w 1999 roku, po której raper został aresztowany.

W 2024 roku Bonds wrócił do mediów z szokującymi zeznaniami, w których twierdzi, że był świadkiem przemocy fizycznej Diddy’ego wobec Cassie, co tylko zaostrzyło trwającą lawinę oskarżeń i dochodzeń przeciwko muzykowi