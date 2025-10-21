Były mąż Britney ujawnia kolejne szczegóły. „Na linii była pijana Britney, Paris i Lindsay. W tle usłyszałem płacz naszych synów”

Kevin Federline ujawnia szokujące szczegóły z małżeństwa z Britney Spears – „To był ostatni raz, kiedy mogłem to znieść”

Kevin Federline (K-Fed) opisał w swojej nowej książce „You Thought You Knew” dramatyczne kulisy małżeństwa z Britney Spears. Były mąż wokalistki zdradził, że ostatecznym momentem, który doprowadził go do decyzji o rozstaniu, był telefon o trzeciej nad ranem od Britney, Paris Hilton i Lindsay Lohan, które – jak twierdzi – były „pijane i beztroskie”, podczas gdy w tle słychać było płacz ich dzieci.

„To był moment, w którym wszystko się skończyło”

Federline wspomina, że tamtej nocy przebywał w Miami w związku z pracą, kiedy odebrał telefon:

„Była na linii ona, Paris Hilton i Lindsay Lohan – kompletnie pijane, błagały mnie, żebym przyjechał. W tle słyszałem płacz Prestona i Jaydena. Musiała być trzecia albo czwarta nad ranem. To był koniec. Ostatnia kropla.”

Według Kevina, nie był to pierwszy taki incydent, jednak to właśnie tamta sytuacja „złamała jego nadzieję”, że uda im się uratować rodzinę:

„Widziałem zdjęcia w tabloidach, jak imprezowała całą noc w Malibu, ale słyszeć płacz dzieci, kiedy ich matka bawi się z przyjaciółkami… To było za dużo. Wtedy zrozumiałem, że nie jest gotowa się zmienić.”

Trudna historia miłości

Britney Spears i Kevin Federline pobrali się w październiku 2004 roku, jednak ich małżeństwo rozpadło się zaledwie dwa lata później. Para ma dwóch synów – Seana Prestona i Jaydena Jamesa.

W książce Kevin opisuje również inne kontrowersyjne sytuacje, w tym momenty, gdy – jak twierdzi – Britney piła alkohol w ciąży.

Odpowiedź obozu Britney Spears

Rzecznik wokalistki odrzucił oskarżenia Federline’a, twierdząc, że Kevin próbuje „zarobić na przeszłości Britney”. W oświadczeniu podkreślono, że „Britney skupia się wyłącznie na dobru swoich dzieci” i nie zamierza komentować „sensacyjnych doniesień” byłego męża.