Szukaj
CGM

Były mąż Britney ujawnia kolejne szczegóły. „Na linii była pijana Britney, Paris i Lindsay. W tle usłyszałem płacz naszych synów”

„To był moment, w którym wszystko się skończyło”

2025.10.21

opublikował:

Były mąż Britney ujawnia kolejne szczegóły. „Na linii była pijana Britney, Paris i Lindsay. W tle usłyszałem płacz naszych synów”

Kevin Federline ujawnia szokujące szczegóły z małżeństwa z Britney Spears – „To był ostatni raz, kiedy mogłem to znieść”

Kevin Federline (K-Fed) opisał w swojej nowej książce „You Thought You Knew” dramatyczne kulisy małżeństwa z Britney Spears. Były mąż wokalistki zdradził, że ostatecznym momentem, który doprowadził go do decyzji o rozstaniu, był telefon o trzeciej nad ranem od Britney, Paris Hilton i Lindsay Lohan, które – jak twierdzi – były „pijane i beztroskie”, podczas gdy w tle słychać było płacz ich dzieci.

„To był moment, w którym wszystko się skończyło”

Federline wspomina, że tamtej nocy przebywał w Miami w związku z pracą, kiedy odebrał telefon:

„Była na linii ona, Paris Hilton i Lindsay Lohan – kompletnie pijane, błagały mnie, żebym przyjechał. W tle słyszałem płacz Prestona i Jaydena. Musiała być trzecia albo czwarta nad ranem. To był koniec. Ostatnia kropla.”

Według Kevina, nie był to pierwszy taki incydent, jednak to właśnie tamta sytuacja „złamała jego nadzieję”, że uda im się uratować rodzinę:

„Widziałem zdjęcia w tabloidach, jak imprezowała całą noc w Malibu, ale słyszeć płacz dzieci, kiedy ich matka bawi się z przyjaciółkami… To było za dużo. Wtedy zrozumiałem, że nie jest gotowa się zmienić.”

Trudna historia miłości

Britney Spears i Kevin Federline pobrali się w październiku 2004 roku, jednak ich małżeństwo rozpadło się zaledwie dwa lata później. Para ma dwóch synów – Seana Prestona i Jaydena Jamesa.

W książce Kevin opisuje również inne kontrowersyjne sytuacje, w tym momenty, gdy – jak twierdzi – Britney piła alkohol w ciąży.

Odpowiedź obozu Britney Spears

Rzecznik wokalistki odrzucił oskarżenia Federline’a, twierdząc, że Kevin próbuje „zarobić na przeszłości Britney”. W oświadczeniu podkreślono, że „Britney skupia się wyłącznie na dobru swoich dzieci” i nie zamierza komentować „sensacyjnych doniesień” byłego męża.

Tagi


Popularne newsy

Pitbull wraca do Polski. Live Nation zapowiedziało koncert na Stadionie Narodowym
NEWS

Pitbull wraca do Polski. Live Nation zapowiedziało koncert na Stadionie Narodowym

Kanye West sprzedaje swoje ranczo w Wyoming za 14 milionów dolarów. Posiadłośc wraca do rąk pierwotnych właścicieli
NEWS

Kanye West sprzedaje swoje ranczo w Wyoming za 14 milionów dolarów. Posiadłośc wraca do rąk pierwotnych właścicieli

Reprezentant Polski w piłce nożej, znany z ostrych komentarzy, pełen podziwu dla Pezeta
NEWS

Reprezentant Polski w piłce nożej, znany z ostrych komentarzy, pełen podziwu dla Pezeta

Bedoes 2115: „Od 18 roku życia napiłem się dwa razy (…) Nigdy w dorosłości nie brałem narkotyków”
NEWS

Bedoes 2115: „Od 18 roku życia napiłem się dwa razy (…) Nigdy w dorosłości nie brałem narkotyków”

Post Malone pozwany przez byłego kierowcę limuzyny na miliony dolarów
NEWS

Post Malone pozwany przez byłego kierowcę limuzyny na miliony dolarów

Taco Hemingway użył fragmentu utworu Grzegorza Turnaua. Artysta zdradził ile można na tym zarobić
NEWS

Taco Hemingway użył fragmentu utworu Grzegorza Turnaua. Artysta zdradził ile można na tym zarobić

Snoop Dogg wydaje dziecięcą piosenkę „Love Is Love” wspierającą społeczność LGBTQ+
NEWS

Snoop Dogg wydaje dziecięcą piosenkę „Love Is Love” wspierającą społeczność LGBTQ+

Polecane

CGM
Kazik: „Gdzie jest Joka? Znikł. Przedwcześnie i jego niebecność boli nas wszystkich”

Kazik: „Gdzie jest Joka? Znikł. Przedwcześnie i jego niebecność ...

Kazik złoży hołd legendzie polskiego rapu

5 sekund temu

CGM
Popek o Gangu Albanii u Wojewódzkiego i Kędzierskiego: „Rozmawiałem o tym z Robertem M. On ma porozmawiać z Borixonem”

Popek o Gangu Albanii u Wojewódzkiego i Kędzierskiego: „Rozmawia ...

Gang Albanii powróci w pełnym skadzie?

7 minut temu

CGM
Axl Rose traci panowanie na scenie w Argentynie. Wokalistka kopie w perkusję i rzuca mikrofonem

Axl Rose traci panowanie na scenie w Argentynie. Wokalistka kopie w pe ...

Do sieci trafiło nagranie z incydentu

21 minut temu

CGM
Janet Jackson chciała, by Tupac zrobił test na AIDS przed sceną pocałunku

Janet Jackson chciała, by Tupac zrobił test na AIDS przed sceną pocału ...

Na początku lat 90. epidemia AIDS wciąż budziła ogromny strach

27 minut temu

CGM
Prawnik pozywający Fat Joe oskarżony o potrącenie kuriera sądowego

Prawnik pozywający Fat Joe oskarżony o potrącenie kuriera sądowego

Akt oskarżenia wobec Blackburna może poważnie wpłynąć na wiarygodność jego pozwów przeciwko raperowi

32 minuty temu

CGM
Donald Trump rozważa ułaskawienie Diddy’ego – decyzja może zapaść w tym tygodniu

Donald Trump rozważa ułaskawienie Diddy’ego – decyzja może zapaś ...

Nie można wykluczyć, że ułaskawienie Diddy’ego nastąpi w najbliższych dniach

42 minuty temu