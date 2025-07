Były chłopak Natsu jest raperem i właśnie ją zdissował

W 2022 r., nie będąc już związanym z Natsu, Godface Killa wypuścił singiel „Chłopak Natsu”. Piosenka ma dziś ponad 17 mln streamów na samym Spotify i jest zdecydowanie najpopularniejszym spośród wszystkich (dużo ich nie było) dotychczasowych kawałków rapera. Teraz Godface Killa ponownie wraca do wątku Natsu, dissując ją w kawałku „Mask Off”.

Singiel, który wyprodukowali Kusha i Suwal, to nie tylko muzyczny comeback – to manifest dojrzałości, buntu i odrzucenia pozorów. Utwór łączy ciężki beat zintrospekcyjnym, pełnym emocji tekstem, w którym raper rozlicza się z przeszłością i otwiera nowy etap swojej kariery.

„Kłamiesz o mnie na tiktokach, pamiętaj, że w sądzie trzeba mówić prawdę”

– Po takim czasie ciszy uwolniłem wszystko, co miałem do przekazania. „Mask Off” to mój manifest. To zaproszenie do poznania mnie bez maski – zachęca twórca.

Co znajdziemy w jego nowym singlu? Godface Killa nie kryje w nim żalu pod adresem byłej partnerki.

„Choć chciałem dobrze, to z 'Chłopakiem Natsu” wyszedłem na oportunistę / Bo robicie ze mnie atencyjną dz***kę, a tytuł wam mówi, że byłem jej pimpem / Zawdzięczasz mi cały swój biznes, jak LEGO rodzinie Christiansen / Mogłaś mieć Pinky, bo ja byłem Mózgiem, który zbudował ci markę / Kłamiesz o mnie na tiktokach, pamiętaj, że w sądzie trzeba mówić prawdę / Nigdy nie lałem do zlewu w pokoju, mieliśmy tylko umywalkę” – słyszymy w kawałku „Mask Off”.