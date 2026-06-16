Była dziewczyna Olivera Tree, Melanie Martinez, składa mu hołd: „Wiem, że rozśmieszasz teraz anioły”

Świat muzyki pogrążył się w żałobie po informacji o śmierci Oliver Tree. Artysta zmarł w wieku 32 lat, a po pojawieniu się tej wiadomości media społecznościowe zalała fala wspomnień i pożegnań od gwiazd muzyki oraz przyjaciół. Szczególnie poruszający wpis opublikowała jego była partnerka, Melanie Martinez.

Melanie Martinez wspomina Olivera Tree

Melanie Martinez zamieściła na Instagramie emocjonalne pożegnanie, w którym opisała, jak trudnym przeżyciem jest dla niej odejście byłego partnera.

„Jestem dziś kompletnie rozbita. Bardzo trudno zrozumieć, jak ktoś, z kim dzieliło się tak wyjątkowy i ważny okres swojego życia, może nagle odejść. Był niezwykle oddany swojej sztuce, co bardzo podziwiałam i szanowałam.”

Artystka podkreśliła, że Oliver Tree potrafił wywoływać uśmiech i radość u wszystkich wokół siebie.

„Myślę, że każdy, kto go znał, będzie wspominał chwile śmiechu i radości, które tak łatwo potrafił wywoływać. Jego śmiech był niezwykle zaraźliwy i ciepły. Inspirowała mnie jego zdolność do kreatywnego działania i przewodzenia, a jednocześnie zachowywania dziecięcego zachwytu nad światem.”

„Miał niezwykle dobre serce”

W dalszej części wpisu wokalistka zwróciła uwagę na wyjątkową wrażliwość artysty.

„Miał niezwykle dobre serce i był prawdziwym artystą pod każdym względem.”

Na zakończenie pożegnania zamieściła osobiste słowa skierowane do zmarłego muzyka.

„Spoczywaj w pokoju, Oliver. Wiem, że rozśmieszasz teraz anioły. Ja będę tutaj i nadal będę się zastanawiać, jaki szalony pomysł lub kreatywny projekt planujesz tam w niebie. Przesyłam całą swoją miłość.”

Gwiazdy muzyki oddają hołd Oliverowi Tree

Wśród osób, które publicznie pożegnały muzyka, znalazł się również Kid Cudi.

„Rozmawiałem z Oliverem kilka tygodni temu. To rozdziera serce. Był niesamowitym i pięknym człowiekiem. Wysyłam modlitwy i wsparcie wszystkim rodzinom dotkniętym tą stratą. Oliver, będziemy cię kochać na zawsze.”

Poruszający wpis opublikowała także Bebe Rexha.

„Jestem w szoku. Dowiedziałam się o śmierci Olivera podczas podpisywania płyt w Nowym Jorku. Nie mogę w to uwierzyć. Nagraliśmy razem utwór. Był inteligentny, pełen pasji, utalentowany i życzliwy. Jest mi bardzo smutno. Niech spoczywa w pokoju.”

KSI: „Powinieneś nadal tu być”

Jednym z najbardziej emocjonalnych wpisów podzielił się KSI.

„Masz dopiero 32 lata. Nadal powinieneś tu być. Miałeś jeszcze tyle życia przed sobą. Tyle muzyki do stworzenia. Tyle projektów do zrealizowania. Jesteś legendą i zawsze nią będziesz. To wciąż wydaje się nierealne. Naprawdę źle się z tym czuję. Kocham cię, bracie.”

T-Pain wspomina ważną lekcję od muzyka

Hołd artyście oddał także T-Pain, który przypomniał jedną z rozmów z Oliverem Tree.

„Nigdy nie zapomnę tej lekcji od Olivera ani czasu, który spędziliśmy razem. Dziękuję za dzielenie się swoją sztuką i za to, że zawsze byłeś inny w najlepszy możliwy sposób. Do zobaczenia po jaśniejszej stronie.”

Wspomnieniami podzielili się również między innymi Whitney Cummings, która nazwała go „jedną z najbardziej utalentowanych osób na świecie”, a także Andy Milonakis oraz Flying Lotus.

Kim był Oliver Tree?

Oliver Tree, a właściwie Oliver Tree Nickell, urodził się 29 czerwca 1993 roku w Santa Cruz w Kalifornii. Międzynarodową rozpoznawalność zdobył w 2017 roku dzięki viralowemu utworowi When I’m Down.

Ogromną popularność przyniosło mu połączenie alternatywnego popu, humoru i charakterystycznego wizerunku scenicznego. Znakiem rozpoznawczym muzyka była fryzura typu bowl cut oraz nietypowe, oversize’owe stroje.

W 2020 roku wydał debiutancki album Ugly Is Beautiful, na którym znalazł się platynowy singiel Hurt.

Największe sukcesy Olivera Tree

Kolejne wydawnictwa tylko umocniły jego pozycję na rynku muzycznym. W 2022 roku ukazał się album Cowboy Tears, inspirowany muzyką country. Rok później premierę miał krążek Alone In A Crowd.

Na płycie znalazł się przebój Miss You, nagrany we współpracy z Robin Schulz. Utwór zdobył ogromną popularność w serwisach streamingowych i mediach społecznościowych.

Fani żegnają artystę

Śmierć Olivera Tree poruszyła miliony fanów na całym świecie. Wspomnienia publikowane przez przyjaciół, współpracowników i słuchaczy pokazują, jak duży wpływ miał na współczesną muzykę oraz kulturę internetową.

Dla wielu pozostanie artystą, który potrafił łączyć muzykę, humor i kreatywność w sposób całkowicie wyjątkowy.