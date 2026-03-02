Bruno Mars wraca z albumem „The Romantic” i rozdaje róże fanom

Bruno Mars powraca po 10 latach od swojego ostatniego albumu z nowym, czwartym solowym krążkiem „The Romantic”. Premiera odbyła się na żywo na antenach iHeartRadio oraz na TikToku, a fani na całym świecie mieli okazję spotkać mobilne punkty rozdające róże i ściany z „miłosnymi kłódkami” w różnych miastach.
Hitowe single z „The Romantic”
Album promują m.in.:
-
„I Just Might” – zadebiutował na szczycie Billboard Hot 100
-
„Risk It All” – oficjalny teledysk wyreżyserowany przez Bruno Marsa i Daniela Ramosa
Bruno Mars kontynuuje swoje rekordowe sukcesy, w tym ostatnie hity:
-
„Die With A Smile” (feat. Lady Gaga) – najszybciej osiągnął miliard odtworzeń na Spotify, królował na Billboard Global 200 przez 18 tygodni
-
„APT.” (feat. ROSÉ) – najczęściej odtwarzany utwór na Apple Music w 2025 roku, zdobywca tytułu Piosenki Roku na MTV Video Music Awards 2025, nominowany do 68. GRAMMY® w trzech kategoriach
View this post on Instagram
Rekordy i osiągnięcia Bruno Marsa
Bruno Mars jest jednym z najlepiej sprzedających się artystów w historii muzyki, z ponad 150 milionami sprzedanych płyt. Wśród jego osiągnięć:
-
16 nagród GRAMMY®
-
14 American Music Awards i 7 MTV Video Music Awards
-
Pierwszy artysta z 150 milionami słuchaczy miesięcznie na Spotify
-
Siedem diamentowych singli w USA, w tym „Just the Way You Are”, „Uptown Funk”, „Grenade”, „That’s What I Like”, „When I Was Your Man”, „Locked Out of Heaven”, „The Lazy Song”
Bruno Mars i jego wpływ na pop i R&B
Od debiutu w 2009 roku, Bruno Mars stał się ikoną popu i R&B, łącząc niepowtarzalny wokal, energiczne występy sceniczne i innowacyjne teledyski. Jego trasa 24K Magic World Tour była jedną z najbardziej dochodowych tras koncertowych dekady. Nowy album „The Romantic” umacnia jego pozycję jako jednego z najważniejszych artystów współczesnej sceny muzycznej.