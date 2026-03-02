CGM

Bruno Mars wraca z albumem „The Romantic” i rozdaje róże fanom

Gwiazdor wraca po 10 latach od swojego ostatniego albumu

2026.03.02

Bruno Mars wraca z albumem „The Romantic" i rozdaje róże fanom

Bruno Mars powraca po 10 latach od swojego ostatniego albumu z nowym, czwartym solowym krążkiem „The Romantic”. Premiera odbyła się na żywo na antenach iHeartRadio oraz na TikToku, a fani na całym świecie mieli okazję spotkać mobilne punkty rozdające róże i ściany z „miłosnymi kłódkami” w różnych miastach.

Hitowe single z „The Romantic”

Album promują m.in.:

  • „I Just Might” – zadebiutował na szczycie Billboard Hot 100

  • „Risk It All” – oficjalny teledysk wyreżyserowany przez Bruno Marsa i Daniela Ramosa

Bruno Mars kontynuuje swoje rekordowe sukcesy, w tym ostatnie hity:

  • „Die With A Smile” (feat. Lady Gaga) – najszybciej osiągnął miliard odtworzeń na Spotify, królował na Billboard Global 200 przez 18 tygodni

  • „APT.” (feat. ROSÉ) – najczęściej odtwarzany utwór na Apple Music w 2025 roku, zdobywca tytułu Piosenki Roku na MTV Video Music Awards 2025, nominowany do 68. GRAMMY® w trzech kategoriach

 

 

Rekordy i osiągnięcia Bruno Marsa

Bruno Mars jest jednym z najlepiej sprzedających się artystów w historii muzyki, z ponad 150 milionami sprzedanych płyt. Wśród jego osiągnięć:

  • 16 nagród GRAMMY®

  • 14 American Music Awards i 7 MTV Video Music Awards

  • Pierwszy artysta z 150 milionami słuchaczy miesięcznie na Spotify

  • Siedem diamentowych singli w USA, w tym „Just the Way You Are”, „Uptown Funk”, „Grenade”, „That’s What I Like”, „When I Was Your Man”, „Locked Out of Heaven”, „The Lazy Song”

Bruno Mars i jego wpływ na pop i R&B

Od debiutu w 2009 roku, Bruno Mars stał się ikoną popu i R&B, łącząc niepowtarzalny wokal, energiczne występy sceniczne i innowacyjne teledyski. Jego trasa 24K Magic World Tour była jedną z najbardziej dochodowych tras koncertowych dekady. Nowy album „The Romantic” umacnia jego pozycję jako jednego z najważniejszych artystów współczesnej sceny muzycznej.

