Bruno Mars wraca z albumem „The Romantic” i rozdaje róże fanom

Bruno Mars powraca po 10 latach od swojego ostatniego albumu z nowym, czwartym solowym krążkiem „The Romantic”. Premiera odbyła się na żywo na antenach iHeartRadio oraz na TikToku, a fani na całym świecie mieli okazję spotkać mobilne punkty rozdające róże i ściany z „miłosnymi kłódkami” w różnych miastach.

Hitowe single z „The Romantic”

Album promują m.in.:

„I Just Might” – zadebiutował na szczycie Billboard Hot 100

„Risk It All” – oficjalny teledysk wyreżyserowany przez Bruno Marsa i Daniela Ramosa

Bruno Mars kontynuuje swoje rekordowe sukcesy, w tym ostatnie hity:

„Die With A Smile” (feat. Lady Gaga) – najszybciej osiągnął miliard odtworzeń na Spotify, królował na Billboard Global 200 przez 18 tygodni

„APT.” (feat. ROSÉ) – najczęściej odtwarzany utwór na Apple Music w 2025 roku, zdobywca tytułu Piosenki Roku na MTV Video Music Awards 2025, nominowany do 68. GRAMMY® w trzech kategoriach