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Bruce Springsteen, Bono, Christina Augilera i gwiazdy światowej muzyki otworzą Obama Presidential Center w Chicago

Wielkie muzyczne wydarzenie z udziałem legend sceny

2026.06.17

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Christina Aguilera 2026 ig

Już 18 czerwca 2026 roku w Chicago odbędzie się uroczysta ceremonia otwarcia Obama Presidential Center. Organizatorzy przygotowali wyjątkowe wydarzenie, podczas którego na scenie pojawią się największe gwiazdy światowej muzyki.

Wśród artystów zaproszonych do udziału znaleźli się m.in. Bruce Springsteen, Bono, The Edge oraz Stevie Wonder. Ceremonia będzie transmitowana na żywo dla widzów na całym świecie.

Barack Obama zaprosił światowe gwiazdy

Informację o wydarzeniu przekazała Obama Foundation, publikując specjalny materiał promocyjny w mediach społecznościowych. W humorystycznym nagraniu były prezydent Barack Obama dodaje kolejnych uczestników do grupowego czatu, ujawniając imponującą listę gości.

Podczas ceremonii wystąpią również:

  • Michelle Obama,
  • Christina Aguilera,
  • Common,
  • Eddie Vedder,
  • Jennifer Hudson,
  • John Legend,
  • Marc Anthony,
  • Marsai Martin,
  • The Roots,
  • Tems

Tak imponujący skład sprawia, że wydarzenie już teraz jest określane jako jedno z najważniejszych kulturalnych wydarzeń roku w Stanach Zjednoczonych.

Obama Presidential Center otworzy się dla zwiedzających

Samo centrum zostanie oficjalnie udostępnione publiczności dzień później, 19 czerwca. Kompleks ma upamiętniać prezydenturę Baracka Obamy oraz promować edukację obywatelską, przywództwo i zaangażowanie społeczne.

Projekt od lat budzi ogromne zainteresowanie zarówno w USA, jak i na świecie. Otwarcie centrum jest symbolicznym zwieńczeniem wieloletnich prac nad inwestycją.

Bruce Springsteen ponownie zabierze głos

Szczególną uwagę mediów przyciąga udział Bruce’a Springsteena, który od wielu lat otwarcie komentuje sytuację polityczną w Stanach Zjednoczonych. Artysta wielokrotnie krytykował działania Donald Trump, zarówno podczas koncertów, jak i w wywiadach.

Muzyk nie ukrywał swojego sprzeciwu wobec polityki Trumpa, co często prowadziło do publicznych wymian zdań pomiędzy artystą a byłym i obecnym prezydentem USA. Mimo politycznych sporów Springsteen podkreślał ostatnio, że zależy mu na budowaniu dialogu i odnajdywaniu wspólnego języka nawet z osobami o odmiennych poglądach.

Transmisja wydarzenia dla widzów z całego świata

Ceremonia otwarcia Obama Presidential Center będzie transmitowana online, dzięki czemu wydarzenie będą mogli śledzić fani muzyki i polityki na całym świecie. Organizatorzy zapowiadają wyjątkowe występy, inspirujące przemówienia oraz liczne niespodzianki związane z oficjalnym otwarciem nowego centrum.

Połączenie światowych gwiazd muzyki, ważnych postaci życia publicznego oraz historycznego znaczenia samego projektu sprawia, że ceremonia w Chicago zapowiada się jako jedno z najbardziej komentowanych wydarzeń czerwca 2026 roku.

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