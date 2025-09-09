Bruce Dickinson zaśpiewał klasyk Judas Priest z ulicznym muzykiem

fot. Wojtek Dobrogojski

Sierpniowym koncertem na PGE Narodowym w Warszawie Iron Maiden zakończyli tegoroczną odsłonę „Run for Your Lives World Tour”. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie zespół wróci na scenę, ale wydarzy się to zapewne w pierwszej połowie 2026 r.

Bruce Dickinson połączył siły z ulicznym grajkiem

Póki co członkowie Iron Maiden zajmują się swoimi sprawami. I tak np. Bruce Dickinson był przed kilkoma dniami w Nowym Orleanie. Spacerując z żoną ulicami miasta wokalista natknął się na ulicznego grajka i postanowił połączyć z nim siły. Małżonka artysty opublikowała w mediach społecznościowych krótkie nagranie, pokazujące, jak Bruce śpiewa wykonuje z napotkanym muzykiem klasyczny utwór Judas Priest „You’ve Got Another Thing Comin’”.

Fani solowego wcielenia wokalisty Iron Maiden mają ostatnio sporo powodów do zadowolenia. W ubiegłym roku ukazał się jego siódmy album „The Mandrake Project”, natomiast w tym – „More Balls To Picasso”, czyli nagrane na nowo „Balls To Picasso” z 1994 r.