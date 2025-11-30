Britney Spears wraca do sieci nagim wideo z domowego łóżka. „Wygląda, jakbym zrobiła sobie operację nosa”

Britney Spears po krótkiej przerwie od social mediów ponownie zaskakuje swoich fanów. Tym razem artystka opublikowała nagie wideo z domowego łóżka, w którym stroiła różne miny i bawiła się swoją ekspresją. Film wzbudził ogromne zainteresowanie internautów, blisko trzy miliony wyświetleń.

Powrót Britney Spears na Instagram

Po serii kontrowersji związanych z książką jej byłego męża, Kevina Federline’a, oraz krytycznych komentarzach na temat życia gwiazdy, Britney postanowiła na chwilę zniknąć z mediów społecznościowych. Jednak jej nieobecność trwała tylko kilka dni. W tym czasie Spears zebrała energię, aby wrócić z nowymi, zaskakującymi publikacjami, w tym odważnym wideo w swoim stylu.

W nagraniu gwiazda nie kryła humoru i autoironii, podpisując je słowami: „Wygląda, jakbym zrobiła sobie operację nosa”. Podobnie jak w poprzednich postach, wyłączyła możliwość komentowania, skupiając się na przekazaniu treści w formie wizualnej.