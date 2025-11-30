CGM

Britney Spears wraca do sieci nagim wideo z domowego łóżka. „Wygląda, jakbym zrobiła sobie operację nosa”

Powrót Britney Spears na Instagram

2025.11.30

Britney Spears po krótkiej przerwie od social mediów ponownie zaskakuje swoich fanów. Tym razem artystka opublikowała nagie wideo z domowego łóżka, w którym stroiła różne miny i bawiła się swoją ekspresją. Film wzbudził ogromne zainteresowanie internautów, blisko trzy miliony wyświetleń.

Powrót Britney Spears na Instagram

Po serii kontrowersji związanych z książką jej byłego męża, Kevina Federline’a, oraz krytycznych komentarzach na temat życia gwiazdy, Britney postanowiła na chwilę zniknąć z mediów społecznościowych. Jednak jej nieobecność trwała tylko kilka dni. W tym czasie Spears zebrała energię, aby wrócić z nowymi, zaskakującymi publikacjami, w tym odważnym wideo w swoim stylu.

W nagraniu gwiazda nie kryła humoru i autoironii, podpisując je słowami: „Wygląda, jakbym zrobiła sobie operację nosa”. Podobnie jak w poprzednich postach, wyłączyła możliwość komentowania, skupiając się na przekazaniu treści w formie wizualnej.

 

Post udostępniony przez XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears)

