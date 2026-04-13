Britney Spears w ośrodku odwykowym. Gwiazda dobrowolnie podejmuje leczenie

Amerykańskie media donoszą, że Britney Spears zdecydowała się na dobrowolne podjęcie leczenia w ośrodku odwykowym. Według informacji medialnych artystka przebywa w placówce od kilku dni i sama zgodziła się na terapię po naciskach osób z jej otoczenia.

Decyzja o leczeniu i stan zdrowia gwiazdy

Jak podają źródła, Britney Spears miała przyznać, że „dotarła do dna” i potrzebuje profesjonalnej pomocy. W przeszłości piosenkarka zmagała się z problemami związanymi z alkoholem oraz nadużywaniem substancji, w tym leku Adderall.

Decyzja o leczeniu ma być również powiązana z jej bieżącymi problemami prawnymi, w tym sprawą dotyczącą jazdy pod wpływem alkoholu.

Problemy prawne i presja otoczenia

Artystka została wcześniej aresztowana w związku z podejrzeniem prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Jak wskazują źródła, decyzja o rehabilitacji może mieć także znaczenie w kontekście toczącego się postępowania sądowego.

Osoby z jej najbliższego otoczenia miały od dłuższego czasu zachęcać ją do podjęcia terapii, a teraz – jak podkreślają informatorzy – Spears zdecydowała się na ten krok samodzielnie.

Wsparcie rodziny i bliskich

Według doniesień mediach, bliscy artystki, w tym jej synowie, mają ją wspierać w podjętej decyzji. Program leczenia nie ma określonej długości – standardowo trwa około 30 dni, jednak w tym przypadku możliwe jest jego wydłużenie.

Trudna historia i wcześniejsze próby leczenia

Britney Spears w przeszłości kilkukrotnie podejmowała próby leczenia odwykowego, jednak nie zawsze je kończyła. Obecna decyzja ma być bardziej świadoma i ukierunkowana na długoterminową poprawę stanu zdrowia.