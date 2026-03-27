Britney Spears oskarża byłego ochroniarza o włamanie na iCloud i grozi mu pozwem

Sprawa może trafić do sądu.

2026.03.27

Britney Spears znalazła się w centrum poważnego konfliktu prawnego. Gwiazda oskarża swojego byłego ochroniarza o nielegalny dostęp do jej prywatnych urządzeń oraz konta iCloud.

Były ochroniarz miał włamać się na konto iCloud

Według informacji podanych przez TMZ, prawnicy Britney Spears wysłali oficjalne pismo typu cease and desist do byłego pracownika – Thomas Bunbury.

W dokumencie artystka twierdzi, że mężczyzna uzyskał dostęp do jej urządzeń oraz konta Apple iCloud bez jej wiedzy i zgody. Takie działania mogą naruszać zarówno przepisy stanowe, jak i federalne.

Groźba działań prawnych

Britney Spears zapowiada zdecydowane kroki prawne. W piśmie jej prawnicy ostrzegają, że sprawa może zostać zgłoszona organom ścigania, a przeciwko byłemu ochroniarzowi mogą zostać wniesione zarzuty karne.

Artystka domaga się również:

  • natychmiastowego zaprzestania dostępu do jej danych,
  • usunięcia wszystkich kopii plików,
  • ujawnienia, czy jakiekolwiek materiały zostały udostępnione osobom trzecim

Zwolnienie i złamanie umowy NDA

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Thomas Bunbury został zwolniony w sierpniu 2025 roku po tym, jak miał naruszyć umowę o poufności (NDA), kontaktując się z fanami oraz mediami.

Źródła wskazują również, że do rzekomego włamania mogło dojść już po zakończeniu współpracy, a Britney Spears miała okresowo tracić dostęp do swoich kont.

Brak komentarza ze strony ochroniarza

Portal TMZ skontaktował się z Thomasem Bunburym, jednak mężczyzna odmówił komentarza w tej sprawie.

