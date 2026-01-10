CGM

Britney Spears: „Nigdy więcej nie wystąpię w USA”

Powodem decyzji są prywatne, osobiste względy,

2026.01.10

Britney Spears ogłosiła na Instagramie, że nie będzie już koncertować w USA. Powodem decyzji są prywatne, osobiste względy, które sprawiły, że artystka nie chce powracać na amerykańskie sceny.

Jednocześnie 44-letnia piosenkarka ujawniła, że planuje trasę koncertową po Wielkiej Brytanii i Australii, podczas której wystąpi wspólnie z synem. Britney chce przekazać mu również swój słynny fortepian i wspierać jego rozwój muzyczny.

„Nigdy więcej nie wystąpię w USA z powodów niezwykle delikatnych, jednak mam nadzieję, że już wkrótce będę siedzieć na stołku, z czerwoną różą we włosach upiętych w kok, występując razem z moim synem w Wielkiej Brytanii i Australii. On jest ogromną gwiazdą, a ja jestem niesamowicie wdzięczna i pełna pokory, że mogę być w jego obecności!” – napisała Britney Spears na Instagramie.

Artystka nie ujawniła, którego syna ma na myśli – przypomnijmy, że Britney Spears ma dwóch synów: Seana Prestona i Jaydena Federline’a, będących owocem jej krótkiego małżeństwa z Kevinem Federlinem. Najprawdopodobniej chodzi o młodszego syna, którego talent muzyczny Spears podziwiała w przeszłości.

Britney Spears – od gwiazdy pop do życia po kurateli

Britney Spears, jedna z największych gwiazd muzyki pop na świecie, od czasu zakończenia kurateli w 2021 roku była stosunkowo nieaktywna muzycznie. Jej fani śledzą ją przede wszystkim w mediach społecznościowych, gdzie artystka publikuje nagrania, wyznania i taneczne filmy.

Przez lata Britney Spears była ikoną popu, a jej największe hity takie jak „…Baby One More Time”, „Toxic” czy „Oops!… I Did It Again” podbijały światowe listy przebojów. Choć obecnie nie planuje koncertów w USA, fani na całym świecie mają szansę zobaczyć ją na żywo w Wielkiej Brytanii i Australii, co wzbudza ogromne zainteresowanie mediów i społeczności.

