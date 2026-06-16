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Brat Billie Eilish zdradził, z kim najbardziej chciałby współpracować

Finneas pozostaje jednym z najważniejszych producentów swojego pokolenia

2026.06.16

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Finneas

fot. mat. pras.

Finneas ujawnił, że jego wymarzoną muzyczną współpracowniczką jest Rihanna. Mimo ogromnego uznania dla gwiazdy przyznał jednak, że prawdopodobnie nigdy sam nie zaproponowałby jej wspólnego projektu.

Finneas marzy o współpracy z Rihanną

Podczas rozmowy z kompozytorem Anthony Willis na festiwalu Tribeca Festival Finneas został zapytany o artystę, z którym najbardziej chciałby pracować.

Bez wahania wskazał Rihannę, podkreślając jednak, że jego nieśmiałość stanowi sporą przeszkodę.

„Przyglądam się jej z daleka i wyciągam wnioski. Chyba po prostu nadal będę robił właśnie to.”

Choć producent nie ujawnił, czy kiedykolwiek kontaktował się z wokalistką, jego słowa jasno pokazują, że współpraca z autorką hitu „Diamonds” pozostaje jednym z jego największych zawodowych marzeń.

Koncert Green Day zmienił jego życie

Finneas opowiedział również o wydarzeniu, które sprawiło, że postanowił związać swoją przyszłość z muzyką.

Artysta przyznał, że już jako dziecko wiedział, czym chce zajmować się zawodowo, a przełomowym momentem okazał się koncert Green Day.

„Zawsze chciałem zajmować się muzyką zawodowo.”

„Myślę, że wiedziałem to już wtedy, gdy miałem około 10 lub 11 lat. Poszedłem na koncert Green Day i pomyślałem: 'Nie mogę uwierzyć, że to jest czyjaś praca. Chcę wykonywać właśnie taki zawód’.”

Billie Eilish wystąpiła z Green Day

W rozmowie nie zabrakło także wątku dotyczącego siostry Finneasa, Billie Eilish, której producent jest wieloletnim współpracownikiem.

W 2025 roku Billie Eilish wystąpiła wspólnie z Green Day podczas koncertu charytatywnego FireAid organizowanego na rzecz ofiar pożarów w Los Angeles.

Artyści wykonali razem utwór Last Night on Earth, pochodzący z albumu zespołu z 2009 roku.

Billie Joe Armstrong nie kryje sympatii do Billie Eilish

Lider Green Day, Billie Joe Armstrong, wielokrotnie podkreślał swój podziw dla Billie Eilish.

Po wspólnym występie nazwał wokalistkę „naprawdę niesamowitą młodą kobietą” i przyznał, że wielkim zaszczytem było dla niego dzielenie z nią sceny.

Muzyk wspominał również zabawną historię związaną z ich wspólnym imieniem.

„Kiedy Billie zaczęła zdobywać popularność, zobaczyłem w mediach społecznościowych opaskę z napisem 'Billie’ i pomyślałem: 'Muszę ją mieć!’.”

Później wokalistka miała wysłać mu kilka gadżetów z własnym imieniem, co bardzo ucieszyło lidera Green Day.

„W jej muzyce słyszę wolność”

Billie Joe Armstrong już wcześniej otwarcie mówił o swojej fascynacji twórczością Billie Eilish.

Podczas wspólnej rozmowy dla magazynu Rolling Stone w 2019 roku wyjaśnił, co najbardziej ceni w jej muzyce.

„Zawsze ciągnie mnie do muzyki, która brzmi jak wolność.”

„To właśnie słyszę w twojej twórczości. Słyszę szczerą osobę, która wyraża siebie i eksperymentuje z nowymi brzmieniami.”

Finneas pozostaje jednym z najważniejszych producentów swojego pokolenia

Finneas od lat odpowiada za współtworzenie największych sukcesów Billie Eilish, współpisząc i produkując wiele jej hitów, w tym utwory z albumów When We All Fall Asleep, Where Do We Go? oraz Happier Than Ever.

Choć na swoim koncie ma już współpracę z największymi gwiazdami współczesnej muzyki, wygląda na to, że marzenie o wspólnym projekcie z Rihanną wciąż pozostaje niezrealizowane.

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