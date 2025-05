Brasswood Festival ogłasza kolejne zespoły

fot. mat. pras.

Do wcześniej ogłoszonych artystów – DUB FX, Morcheeby i Łukasza „L.U.C” Rostkowskiego, który podczas festiwalu symbolicznie pożegna się z mikrofonem – dołącza grono starannie wybranych twórców z Polski i ze świata. Ich brzmienia doskonale wpisują się w filozofię Brasswood – muzyki zakorzenionej w naturze i emocjach.

Festiwal odbędzie się w dniach 25–26 lipca 2025 roku, w dwóch wyjątkowych lokalizacjach: wśród zieleni Adventure Park Gdynia oraz w malowniczej scenerii Opery Leśnej powered by Energa w Sopocie. Program podzielony został na dwa nastroje i przestrzenie: Pylenie i Kwitnienie – każda z nich oferuje inne doświadczenie muzyczne, ale wspólny klimat.

Pylenie | 25.07.2025 | Adventure Park Gdynia

Główną gwiazdą wieczoru w gdyńskiej przestrzeni Pylenia będzie niezrównany DUB FX – australijski artysta, który za pomocą loopera, efektów i własnego głosu tworzy pełnowymiarowe koncerty łączące beatbox, dub, reggae i hip-hop. Jego energetyczne i hipnotyzujące występy od lat gromadzą fanów na całym świecie. Na tej samej scenie pojawią się również:

T. Etno Projekt – autorski projekt Tomasza Drozdka, multiinstrumentalisty, który za pomocą takich instrumentów jak balafon, kalimba czy guzheng zabiera publiczność w dźwiękową podróż przez kultury świata.

Wianek – świeży, folkowo-elektroniczny live act z Polski. Ich muzyka to pulsujący dialog między tradycją a nowoczesnością, doskonale rezonujący z rytmem natury.

Essex – DJ i producent znany z organicznych, przestrzennych setów. Jego muzyka balansuje między ambientem a głęboką elektroniką – idealna na wieczór pod drzewami.

ROS Addiction – pionier polskiej sceny klubowej, aktywny od połowy lat 90. Znany z występów m.in. w klubie Fabric w Londynie. W Brasswood zaprezentuje autorski set w duchu projektu tempoWdół – głęboki, emocjonalny i pełen energii.

Kwitnienie | 26.07.2025 | Opera Leśna powered by Energa – Sopot

Wieczór w kultowej przestrzeni Opery Leśnej powered by Energa rozkołysze główna gwiazda soboty – Morcheeba. Brytyjska grupa, znana z takich hitów jak Rome Wasn’t Built in a Day czy The Sea, od lat łączy trip-hop, soul i chillout, tworząc wyjątkowy nastrój, który porusza i relaksuje jednocześnie. Ich koncert to gwarancja emocji, stylu i ponadczasowych melodii. Do Morcheeby dołączą również:

Łukasz L.U.C Rostkowski – raper, kompozytor i producent, który po 22 latach obecności na scenie symbolicznie żegna się z mikrofonem. Ten wyjątkowy koncert zagra wspólnie z Orkiestrą Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pod batutą Szymona Morusa. Występ połączy rap, elektronikę i symfoniczne brzmienie, tworząc poruszające widowisko.

Jazzanova (Live) – niemiecki kolektyw, legenda sceny nu-jazz. Ich muzyka łączy jazz, elektronikę, soul i funk, a koncertowe wykonania słyną z mistrzowskiej precyzji i porywającego groove’u.

Jak przystało na festiwal zakorzeniony w naturze – Brasswood rośnie organicznie – lista artystów wciąż może się powiększyć. Kto wie, jakie dźwięki jeszcze zakwitną? Stay tuned!

Brasswood Festival 2025 to dwa dni artystycznych doznań w rytmie natury. Dwie sceny, starannie dobrany line-up i niepowtarzalna atmosfera wśród drzew i pod gwiazdami. Bilety na wydarzenie są już dostępne w sprzedaży na tej stronie. https://bilety.brasswoodfestival.pl/

Organizatorami Brasswood Festival są: Bałtycka Agencja Artystyczna BART, Opera Leśna powered by Energa, Soundtrek, Agencja Perspektywy, Fundacja Per4m we współpracy z miastem Sopot i Gdynia & amp, Kolibki Adventure Park Gdynia, Advalue, Socialtime. Sponsorem jest Ergo Hestia.

Patronami medialnymi Brasswood Festiwal są: Polskie Radio, Wyborcza.pl/Trójmiasto, Trójmiasto.pl, Magazyn Trójmiejski Prestiż oraz portal visitsopot.pl.