Bonus BGC w szpitalu: „Dostałem tak mocnego ataku nerwicy lękowej, że miałem problem z oddychaniem”

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL
Piotr „Bonus BGC” Witczak ponownie trafił pod opiekę lekarzy. Raper zdradził, że jego stan zdrowia się pogorszył i na razie nie wróci na scenę.
Problemy zdrowotne Piotra Witczaka
Bonus BGC od dłuższego czasu zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jak sam przyznał, jego stan zdrowia uległ pogorszeniu:
„Dla tych, którzy śledzą moje losy i są ciekawi, co u mnie słychać – niestety, moje zdrowie się ostatnio pogorszyło. Wczoraj dostałem tak mocnego ataku nerwicy lękowej, że miałem problem z oddychaniem. Przez całe ciało przeszły mi prądy i uderzenia gorąca. Dostałem duszności, nie mogłem złapać tchu. Mam silną arytmię serca.”
Dodatkowo, raper poinformował o skutkach ubocznych przyjmowanych leków:
„Choroba wykluczyła mnie z życia zawodowego. Momentami tracę nadzieję, ale cały czas walczę i się nie poddam.”
Przełożony koncert z BodyChristem
Wspólny koncert Bonus BGC i BodyChrista, planowany na ten rok, został przełożony z powodu pogorszenia stanu zdrowia Piotra. BodyChrist wyraził wsparcie dla kolegi z duetu:
„Mieliśmy duże plany. Było już lepiej. Przygotowywaliśmy się do pierwszego od siedmiu lat wspólnego koncertu. Niestety choroba Piotrka wciąż wygrywa i krzyżuje plany. Na powrót naszego duetu musicie jeszcze zaczekać. Zdrowie najważniejsze. Trzymaj się byku.”