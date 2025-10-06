Szukaj
CGM

Bonus BGC w szpitalu: „Dostałem tak mocnego ataku nerwicy lękowej, że miałem problem z oddychaniem”

„Choroba wykluczyła mnie z życia zawodowego"

2025.10.06

opublikował:

Bonus BGC w szpitalu: „Dostałem tak mocnego ataku nerwicy lękowej, że miałem problem z oddychaniem”

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Piotr „Bonus BGC” Witczak ponownie trafił pod opiekę lekarzy. Raper zdradził, że jego stan zdrowia się pogorszył i na razie nie wróci na scenę.

Problemy zdrowotne Piotra Witczaka

Bonus BGC od dłuższego czasu zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jak sam przyznał, jego stan zdrowia uległ pogorszeniu:

„Dla tych, którzy śledzą moje losy i są ciekawi, co u mnie słychać – niestety, moje zdrowie się ostatnio pogorszyło. Wczoraj dostałem tak mocnego ataku nerwicy lękowej, że miałem problem z oddychaniem. Przez całe ciało przeszły mi prądy i uderzenia gorąca. Dostałem duszności, nie mogłem złapać tchu. Mam silną arytmię serca.”

Dodatkowo, raper poinformował o skutkach ubocznych przyjmowanych leków:

„Choroba wykluczyła mnie z życia zawodowego. Momentami tracę nadzieję, ale cały czas walczę i się nie poddam.”

Przełożony koncert z BodyChristem

Wspólny koncert Bonus BGC i BodyChrista, planowany na ten rok, został przełożony z powodu pogorszenia stanu zdrowia Piotra. BodyChrist wyraził wsparcie dla kolegi z duetu:

„Mieliśmy duże plany. Było już lepiej. Przygotowywaliśmy się do pierwszego od siedmiu lat wspólnego koncertu. Niestety choroba Piotrka wciąż wygrywa i krzyżuje plany. Na powrót naszego duetu musicie jeszcze zaczekać. Zdrowie najważniejsze. Trzymaj się byku.”

 

Tagi


Popularne newsy

Prawnik Buddy zabrał głos w sprawie jego zatrzymania w USA. Budda także skomentował doniesienia prasowe na ten temat
NEWS

Prawnik Buddy zabrał głos w sprawie jego zatrzymania w USA. Budda także skomentował doniesienia prasowe na ten temat

Kaz Bałagane o „pięcie Achillesa” polskiego rapu: problem, którego nikt nie zauważa
NEWS

Kaz Bałagane o „pięcie Achillesa” polskiego rapu: problem, którego nikt nie zauważa

Taylor Swift wspomniała o 50 Cencie na swoim najnowszym albumie. Raper reaguje
NEWS

Taylor Swift wspomniała o 50 Cencie na swoim najnowszym albumie. Raper reaguje

Diddy skazany, ale to nie koniec jego problemów. Wpłynął nowy pozew o napaść seksualną
NEWS

Diddy skazany, ale to nie koniec jego problemów. Wpłynął nowy pozew o napaść seksualną

The Voice of Poland: Baron źle potraktowany przez swojego idola
NEWS

The Voice of Poland: Baron źle potraktowany przez swojego idola

Prawnicy Cassie przemówili po ogłoszeniu wyroku na Diddy’ego
NEWS

Prawnicy Cassie przemówili po ogłoszeniu wyroku na Diddy’ego

Taylor Swift sprzedaje się w 2,7 mln egzemplarzy nowego albumu w 24 godziny i bije rekord Spotify
NEWS

Taylor Swift sprzedaje się w 2,7 mln egzemplarzy nowego albumu w 24 godziny i bije rekord Spotify

Polecane

CGM
Krzysztof Kozak ocenia beef Tede vs Ten Typ Mes. „Niektóre osoby są wyalienowane i mają swój świat.”

Krzysztof Kozak ocenia beef Tede vs Ten Typ Mes. „Niektóre osoby ...

Kozak wspomina także o Wini

17 minut temu

CGM
Sharon Osbourne: Ozzy próbował dźgnąć Ronniego Jamesa Dio przy ich pierwszym spotkaniu

Sharon Osbourne: Ozzy próbował dźgnąć Ronniego Jamesa Dio przy ich pie ...

Sharon ujawniła, że Ozzy podczas choroby oglądał wywiady Dio i czuł się winny

4 godziny temu

CGM
LAPD potwierdza: d4vd nie jest podejrzanym w sprawie Celeste Rivas

LAPD potwierdza: d4vd nie jest podejrzanym w sprawie Celeste Rivas

Rivas miała skończyć 15 lat dzień przed odnalezieniem jej ciała

4 godziny temu

CGM
„What Did I Miss?” Drake’a przekracza 100 milionów streamów na Spotify

„What Did I Miss?” Drake’a przekracza 100 milionów streamów na S ...

Jak myślicie, ile numerów Drizzy’ego przekroczyło magiczny próg?

5 godzin temu

CGM
Dame Dash oskarża Jaya-Z o egoistyczne zaniedbywanie swoich artystów

Dame Dash oskarża Jaya-Z o egoistyczne zaniedbywanie swoich artystów

Konflikt pomiędzy Dame Dashem a Jayem-Z trwa od lat

5 godzin temu

CGM
Suge Knight atakuje Diddy’ego po ogłoszeniu wyroku: „To układ stulecia”

Suge Knight atakuje Diddy’ego po ogłoszeniu wyroku: „To układ stulecia ...

„To jak kampania prezydencka”

5 godzin temu