Bonus BGC w szpitalu: „Dostałem tak mocnego ataku nerwicy lękowej, że miałem problem z oddychaniem”

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Piotr „Bonus BGC” Witczak ponownie trafił pod opiekę lekarzy. Raper zdradził, że jego stan zdrowia się pogorszył i na razie nie wróci na scenę.

Problemy zdrowotne Piotra Witczaka

Bonus BGC od dłuższego czasu zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jak sam przyznał, jego stan zdrowia uległ pogorszeniu:

„Dla tych, którzy śledzą moje losy i są ciekawi, co u mnie słychać – niestety, moje zdrowie się ostatnio pogorszyło. Wczoraj dostałem tak mocnego ataku nerwicy lękowej, że miałem problem z oddychaniem. Przez całe ciało przeszły mi prądy i uderzenia gorąca. Dostałem duszności, nie mogłem złapać tchu. Mam silną arytmię serca.”

Dodatkowo, raper poinformował o skutkach ubocznych przyjmowanych leków:

„Choroba wykluczyła mnie z życia zawodowego. Momentami tracę nadzieję, ale cały czas walczę i się nie poddam.”

Przełożony koncert z BodyChristem

Wspólny koncert Bonus BGC i BodyChrista, planowany na ten rok, został przełożony z powodu pogorszenia stanu zdrowia Piotra. BodyChrist wyraził wsparcie dla kolegi z duetu: