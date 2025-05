Bono potępia Hamas i premiera Izraela Benjamina Netanjahu: „Boże, Ty musisz być już nami zmęczony”

fot. John Hewson

Bono, lider zespołu U2, wygłosił mocne polityczne przemówienie podczas rozdania nagród Ivor Novello 2025, w którym skrytykował zarówno Hamas, jak i premiera Izraela Benjamina Netanjahu oraz izraelskich „skrajnych fundamentalistów prawicowych”, apelując jednocześnie o pokój i ochronę pracowników humanitarnych w obliczu trwającego konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

„Hamasie, uwolnij zakładników. Izraelu, uwolnij się od Netanjahu i fundamentalistów”

Podczas przyjęcia tytułu Członków Honorowych The Ivors Academy — najwyższego wyróżnienia tej organizacji — Bono wygłosił poruszające przemówienie, w którym powiedział:

„Hamasie, uwolnij zakładników, zakończ wojnę. Izraelu, uwolnij się od Benjamina Netanjahu i skrajnych prawicowych fundamentalistów, którzy wypaczają Twoje święte teksty.”

Kontynuował:

„Wszyscy – chrońcie pracowników humanitarnych – oni są najlepszymi z nas. Boże, Ty musisz być już nami zmęczony – dziećmi Abrahama, w gruzach naszych pewników. Dziećmi w gruzach naszej zemsty. Boże, przebacz nam.”

Dziedzictwo aktywizmu w muzyce

Słowa Bono padły tuż przed tym, jak U2 wykonało akustyczną wersję utworu „Sunday Bloody Sunday” – swojego legendarnego protest songu z 1983 roku, zainspirowanego masakrą w Irlandii Północnej w 1972 roku. Występ podkreślił przesłanie nadziei, jedności i sprzeciwu wobec przemocy.

To nie pierwszy raz, gdy Bono zabrał głos w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Po tragicznym ataku na festiwalu Supernova w Izraelu w październiku 2023 roku, poświęcił ofiarom utwór „Pride (In The Name Of Love)” podczas koncertu U2 w Las Vegas, wzywając jednocześnie do pokojowego rozwiązania konfliktu.