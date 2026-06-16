Bonnie Tyler wybudzona ze śpiączki. Nowy komunikat o stanie zdrowia legendarnej wokalistki

Fani na całym świecie z ulgą przyjęli najnowsze informacje dotyczące stanu zdrowia Bonnie Tyler. Legendarna wokalistka, znana z takich przebojów jak „Total Eclipse of the Heart” oraz „Holding Out for a Hero”, została wybudzona ze śpiączki farmakologicznej po ponad pięciu tygodniach. Choć wiadomość daje nadzieję na poprawę sytuacji, przedstawiciele artystki podkreślają, że jej stan nadal pozostaje bardzo poważny.

Bonnie Tyler wybudzona ze śpiączki farmakologicznej

Według najnowszego komunikatu opublikowanego przez przedstawicieli gwiazdy, Bonnie Tyler nie znajduje się już w stanie śpiączki farmakologicznej. Artystka przebywa jednak na oddziale intensywnej terapii w jednym z portugalskich szpitali, gdzie lekarze nieustannie monitorują jej stan zdrowia.

W oficjalnym oświadczeniu podkreślono, że wokalistka jest świadoma ogromnego wsparcia, jakie otrzymuje od fanów z całego świata. Rodzina oraz współpracownicy gwiazdy podziękowali wszystkim za słowa otuchy, modlitwy i życzenia powrotu do zdrowia.

Poważne komplikacje zdrowotne po operacji

Problemy zdrowotne Bonnie Tyler rozpoczęły się po nagłej operacji jelita. W wyniku komplikacji po zabiegu konieczne było wprowadzenie artystki w stan śpiączki farmakologicznej. Przez wiele tygodni lekarze określali jej stan jako krytyczny, a informacje napływające ze szpitala budziły duży niepokój wśród fanów.

Do szpitala w Faro na południu Portugalii wokalistka trafiła w związku z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia. Od tego momentu pozostawała pod stałą opieką specjalistów, którzy walczyli o jej życie i stabilizację organizmu.

Fani z całego świata wspierają gwiazdę

Bonnie Tyler od dekad cieszy się ogromną popularnością. Nic więc dziwnego, że wiadomość o jej hospitalizacji wywołała falę wsparcia ze strony fanów, muzyków oraz osób związanych z branżą rozrywkową.

Po opublikowaniu informacji o wybudzeniu artystki ze śpiączki media społecznościowe zapełniły się tysiącami komentarzy i życzeń szybkiego powrotu do zdrowia. Wielu wielbicieli podkreśla, że jej muzyka towarzyszyła im przez całe życie, dlatego obecna sytuacja wywołuje ogromne emocje.

Kim jest Bonnie Tyler?

Bonnie Tyler, a właściwie Gaynor Hopkins-Sullivan, urodziła się w walijskiej miejscowości Skewen. Międzynarodową sławę zdobyła w 1977 roku dzięki hitowi „It’s a Heartache”. Prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił jednak kilka lat później.

W 1983 roku świat podbił utwór „Total Eclipse of the Heart”, który do dziś uznawany jest za jeden z największych przebojów w historii muzyki pop. Rok później ogromną popularność zdobyła również piosenka „Holding Out for a Hero”, która stała się nieodłącznym elementem kultury popularnej.

Charakterystyczny zachrypnięty głos oraz wyjątkowa charyzma sprawiły, że Bonnie Tyler na stałe zapisała się w historii światowej muzyki.

Bonnie Tyler nadal aktywna na scenie

Pomimo wieloletniej kariery wokalistka do niedawna pozostawała bardzo aktywna zawodowo. Regularnie koncertowała i spotykała się z fanami w różnych krajach. W grudniu 2025 roku wystąpiła w Łodzi, gdzie przypomniała publiczności swoje największe przeboje.

Artystka reprezentowała również Wielką Brytanię podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w 2013 roku z utworem „Believe in Me”. Jej ostatnim albumem studyjnym pozostaje wydana w 2021 roku płyta „The Best Is Yet To Come”.

Czy jesienne koncerty Bonnie Tyler odbędą się zgodnie z planem?

Przedstawiciele wokalistki mają nadzieję, że zaplanowane na jesień koncerty będą mogły odbyć się zgodnie z harmonogramem. Wszystko zależy jednak od dalszego przebiegu leczenia i procesu rekonwalescencji.

Obecnie najważniejszym celem pozostaje poprawa stanu zdrowia artystki. Fani na całym świecie z niecierpliwością czekają na kolejne informacje i wierzą, że Bonnie Tyler wróci do pełni sił.