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Bonnie Tyler wybudziła się ze śpiączki ale jej stan jest nadl bardzo powazny. Rodzina odwołała wszystkie koncerty legendy muzyki

Nowe informacje o stanie zdrowia artystki

2026.06.18

opublikował:

bonnie tyler

Niepokojące wieści napływają od bliskich Bonnie Tyler. Legendarna artystka, znana na całym świecie dzięki przebojowi Total Eclipse of the Heart, nadal przebywa na oddziale intensywnej terapii w Portugalii po poważnych komplikacjach zdrowotnych.

Choć wokalistka została już wybudzona ze śpiączki farmakologicznej, jej stan lekarze wciąż określają jako bardzo poważny. Z tego powodu rodzina zdecydowała o odwołaniu wszystkich zaplanowanych na najbliższe miesiące koncertów.

Pilna operacja i walka o życie

Według informacji przekazanych przez bliskich artystki, 75-letnia gwiazda trafiła do szpitala w Faro po perforacji jelita, która wymagała natychmiastowej interwencji chirurgicznej.

Po operacji lekarze zdecydowali o wprowadzeniu Bonnie Tyler w śpiączkę farmakologiczną, aby umożliwić organizmowi regenerację i zwiększyć szanse na powrót do zdrowia. Kilka dni temu piosenkarka została wybudzona, jednak jej leczenie nadal trwa.

Rodzina wydała oficjalne oświadczenie

W komunikacie opublikowanym za pośrednictwem mediów społecznościowych rodzina wokalistki poinformowała, że choć stan zdrowia Bonnie Tyler stopniowo się poprawia, proces powrotu do pełni sił będzie długi.

Bliscy podkreślili, że artystka nie znajduje się już w śpiączce, jednak nadal wymaga specjalistycznej opieki medycznej na oddziale intensywnej terapii.

Lekarze pozostają ostrożnymi optymistami i wierzą, że gwiazda wróci do zdrowia, ale rekonwalescencja może potrwać wiele miesięcy.

Wszystkie koncerty zostały odwołane

Ze względu na stan zdrowia wokalistki rodzina podjęła decyzję o odwołaniu lub przełożeniu wszystkich planowanych występów.

Fani, którzy liczyli na spotkanie z artystką podczas letnich koncertów, będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Organizatorzy pracują nad możliwością przeniesienia części wydarzeń na przyszły rok.

To oznacza, że Bonnie Tyler przez najbliższy czas całkowicie skupi się na leczeniu oraz rehabilitacji.

Gwiazda od dekad zachwyca fanów na całym świecie

Bonnie Tyler należy do grona najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w historii muzyki rozrywkowej. Jej charakterystyczny, chropowaty głos oraz takie przeboje jak:

  • Total Eclipse of the Heart
  • Holding Out for a Hero
  • It’s a Heartache

zapewniły jej międzynarodową sławę i miliony fanów na całym świecie.

Przez dekady artystka pozostawała aktywna koncertowo, regularnie występując przed publicznością w Europie i poza nią.

Fani przesyłają słowa wsparcia

Po publikacji informacji o stanie zdrowia wokalistki media społecznościowe zapełniły się życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia. Fani z całego świata wyrażają nadzieję, że Bonnie Tyler pokona kolejne trudności i jeszcze wróci na scenę.

Na ten moment najważniejsze pozostaje jednak jej zdrowie i pełna rekonwalescencja po poważnej operacji.

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