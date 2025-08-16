Szukaj
Blue Café na fali

Po tym, jak ich hit „You May Be In Love” stał się viralową sensacją, docierając na szczyt playlisty Viral Hits, Blue Café nie zwalnia tempa. Zespół powraca z nowym, równie porywającym singlem „Inna”, który ma szansę stać się kolejnym przebojem.

„Inna” to coś więcej niż piosenka – to manifest. Utwór opowiada o transformacji, jaką każdy z nas przechodzi. To historia o odcinaniu się od przeszłości i znajdowaniu w sobie siły, by zacząć nowy rozdział. Piosenka jest odważną opowieścią o niezależności i przemianie, która następuje po życiowych zawirowaniach, relacjach czy po prostu upływie czasu.

Muzyka Blue Café wciąż ewoluuje

Dynamiczny, pełen emocji utwór uzupełnia równie imponujący teledysk, który został nakręcony w niezwykłych, filmowych przestrzeniach zabytkowej „Fuzji” w Łodzi. Wizualna strona klipu idealnie oddaje głębię i siłę przekazu, tworząc niezapomnianą, artystyczną całość.

„Inna” to dowód na to, że ich muzyka wciąż ewoluuje, pozostając jednocześnie głęboko poruszającą i niezwykle chwytliwą. Nowy singiel jest już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych.

