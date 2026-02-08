CGM

Blu odkrywa maski w relacjach w singlu „Hollywoodzkie role"

Polska piosenkarka Blu prezentuje nowy singiel „Hollywoodzkie role”, w którym porusza temat masek, jakie zakładamy w relacjach międzyludzkich. Utwór opowiada o chwili, gdy spotykamy kogoś, przy kim autentyczność staje się najważniejsza, a wszelkie pozory przestają mieć znaczenie.

„Hollywoodzkie role” – intymna opowieść o prawdziwych emocjach

W nowym singlu Blu ukazuje maski, które przyjmujemy dla akceptacji, ochrony czy uznania. Mimo że temat może wydawać się dramatyczny, piosenka niesie przesłanie nadziei: pojawia się ktoś, przy kim możemy być sobą w pełni. To moment, w którym scenariusz odgrywany w codziennych relacjach przestaje obowiązywać, a liczy się autentyczność.

Zapowiedź nowego albumu Blu

„Hollywoodzkie role” to kolejny utwór zapowiadający nadchodzący album Blu, który ma odsłonić relacje, emocje i współczesne oczekiwania w bezpośredni i szczery sposób. Artystka stawia na autentyczność – zarówno w muzyce, jak i w przekazie tekstowym.

Blu – głos delikatności i siły

Blu znana jest z wyjątkowego połączenia kojącej delikatności głosu z mocą i pewnością siebie. Artystka współpracowała z Bedoesem i Lankiem przy albumie Rewolucja Romantyczna, pojawiając się w utworach tytułowych „Rewolucja Romantyczna” oraz „Bukiet Białych Róż”.

W 2022 roku Blu wydała debiutancką płytę „222”, a następnie dołączyła do wytwórni Warner Music Poland, umacniając swoją pozycję na polskiej scenie muzycznej.

