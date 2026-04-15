Blanka i Skolim łączą siły. W teledysku wystąpiła Oliwka Brazil 

Blanka oraz Skolim wydali wspólny utwór zatytułowany „Niewinna”, który ma szansę stać się jednym z najgłośniejszych kandydatów do miana letniego hitu. Premierowy singiel już wzbudza duże emocje wśród fanów i wywołuje gorące dyskusje w internecie.

„Niewinna” – nowa współpraca na polskiej scenie muzycznej

Duet Blanka i Skolim zaskoczył fanów nieoczekiwaną kolaboracją, łącząc dwa różne muzyczne światy – disco polo i pop dance’u.

Kim są artyści stojący za utworem?

Blanka zdobyła popularność po udziale w konkursie Eurowizja z utworem „Solo”, który otworzył jej drogę do międzynarodowej kariery. Od tego czasu regularnie wydaje kolejne single, które trafiają do szerokiej publiczności.

Skolim, znany jako „król latino”, zyskał popularność dzięki takim utworom jak „Wyglądasz idealnie” czy „Temperatura”. Jego muzyka łączy elementy latino i disco, a klipy osiągają milionowe wyświetlenia w serwisie YouTube.

Czy „Niewinna” będzie hitem lata?

Na ten moment trudno jednoznacznie ocenić, czy nowy singiel osiągnie status wakacyjnego przeboju. Choć przyznać trzeba, że 3,5 mln wyświetleń w ciągu doby robi wrażenie.