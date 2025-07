Black Sabbath i Ozzy Osbourne – pożegnalny koncert, który zebrał niemal 200 mln dolarów na cele charytatywne

Black Sabbath oraz Ozzy Osbourne pożegnali się z fanami podczas wyjątkowego koncertu „Back to the Beginning”, który odbył się 5 lipca 2025 roku na stadionie Villa Park w Birmingham. Wydarzenie to zapisało się w historii nie tylko jako muzyczne pożegnanie ikon metalu, ale także jako jedno z najbardziej dochodowych koncertów charytatywnych w dziejach muzyki.

Koncert pełen emocji i gwiazd rocka

Podczas koncertu wystąpiły największe nazwiska sceny rockowej i metalowej – Metallica, Slayer, Alice in Chains, Pantera, Gojira, Mastodon, a także supergrupy złożone z gwiazd takich jak Steven Tyler, Billy Corgan, Tom Morello czy Duff McKagan. Całość została wyreżyserowana muzycznie przez Tom’a Morello, który był też głównym pomysłodawcą koncepcji „Back to the Beginning”.

Dla fanów był to niepowtarzalny moment – na scenie pojawili się Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler i Bill Ward – w oryginalnym składzie, po raz pierwszy od ponad 20 lat. Ozzy, mimo problemów zdrowotnych, wystąpił siedząc na tronie, wzbudzając ogromne emocje wśród zgromadzonych fanów.

Ponad 190 milionów dolarów na cele dobroczynne

Dochód z koncertu oraz transmisji online został w całości przekazany na cele charytatywne. Wydarzenie zebrało ponad 190 milionów dolarów, które zostaną przekazane trzem organizacjom: Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital oraz Acorn Children’s Hospice. W transmisji koncertu wzięło udział około 5,8 miliona widzów, którzy wykupili dostęp w formie livestreamu za 30 dolarów – co stanowiło lwią część wpływów.

Koniec legendy – symboliczny koniec epoki

„Back to the Beginning” to nie tylko pożegnanie z fanami, ale także symboliczne zamknięcie rozdziału w historii muzyki rockowej. Black Sabbath oficjalnie zakończyło swoją działalność sceniczną, a Ozzy Osbourne zagrał swój ostatni koncert. Artyści nie tylko złożyli hołd przeszłości, ale również pokazali, jak ogromny wpływ muzyka może mieć na realną pomoc innym.