Black Eyed Peas dołączają do Warsaw Music Festival 2026

Zespół Black Eyed Peas wystąpi 17 czerwca 2026 roku na Stadionie Legii w Warszawie, w ramach jedynego koncertu grupy w Polsce w tym roku. To wyjątkowa okazja, by na żywo usłyszeć największe hity zespołu, które od ponad dwóch dekad królują na światowych listach przebojów.

„To będzie niezapomniany koncert, wyjątkowy moment dla wszystkich fanów muzyki pop i hip-hopu w Polsce” – zapowiadają organizatorzy WMF.

Podczas wydarzenia na scenie pojawią się również polskie gwiazdy, co zapewni mieszankę światowego i lokalnego talentu, idealnie wpisując się w misję festiwalu – łączenie różnych stylów, pokoleń i społeczności muzycznych.

Szczegóły Warsaw Music Festival 2026

Data: 17 czerwca 2026

Miejsce: Stadion Legii, Warszawa

Headliner: Black Eyed Peas

Inne wydarzenia festiwalowe: 13 czerwca – ARTBAT pres. Upperground Poland (ARTBAT, ARGY, Benny Benassi, 7SKIES, Joris Voorn) 20 czerwca – A State of Trance Poland z Arminem van Buuren



Warsaw Music Festival łączy pop, rock i elektronikę (EDM, melodic techno, trance), stawiając na najlepszą produkcję sceniczną, komfort i bezpieczeństwo uczestników.

Bilety trafią do sprzedaży 5 lutego 2026 roku. Fani powinni śledzić oficjalne profile festiwalu i stronę internetową, aby nie przegapić kolejnych ogłoszeń dotyczących programów, headlinerów i atrakcji dodatkowych.