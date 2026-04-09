Björk zorganizuje rave podczas całkowitego zaćmienia słońca w Islandii

2026.04.09

Bjork fot. Santiago Felipe

Björk zapowiedziała wyjątkowe wydarzenie muzyczne – rave w dniu całkowitego zaćmienia słońca 12 sierpnia 2026 roku. Impreza, nazwana Echolalia, odbędzie się w parku rzeźb Víðistaðatún w Hafnarfjörður, na Islandii, dokładnie w strefie całkowitej fazy zaćmienia. Oznacza to, że przez jedną minutę i cztery sekundy słońce zostanie całkowicie przysłonięte przez księżyc.

  • Björk – DJ set
  • Arca – DJ set
  • Ronja Jóhannsdóttir
  • lokalne trio elektroniczne Sideproject

Björk wyjaśniła:

„Od lat organizujemy Mánakvöld – wieczory taneczne pod pełnią księżyca, podczas których zapraszam przyjaciół do wspólnego grania. Tym razem zbieramy się pod całkowitym zaćmieniem słońca i tańczymy.”

Echolalia odbywa się równolegle z wystawą Björk o tej samej nazwie w Narodowej Galerii Islandii, trwającą od 30 maja do 19 września. Artystka pokaże tam instalacje inspirowane trzema utworami: dwoma z albumu Fossora (2022) – „Sorrowful Soil” i „Ancestress” – oraz jedną z nadchodzącego, jeszcze nieogłoszonego albumu.

Björk jest znana z łączenia muzyki elektronicznej i sztuki multimedialnej. W 2024 roku artystka zaprezentowała dzieło dźwiękowe AI w Centrum Pompidou w Paryżu, zwracając uwagę na utratę bioróżnorodności. Wcześniej w tym roku wyraziła również wsparcie dla niepodległości Grenlandii w odpowiedzi na polityczne napięcia.

 

