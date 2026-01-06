CGM

Björk wspiera Grenlandię po groźbie aneksji ze strony Donalda Trumpa: „Kolonializm wywołuje u mnie dreszcze grozy”

Björk zabiera głos w sprawie niepodległości Grenlandii

2026.01.06

Björk wspiera Grenlandię po groźbie aneksji ze strony Donalda Trumpa: „Kolonializm wywołuje u mnie dreszcze grozy”

Björk wyraziła publiczne poparcie dla niepodległości Grenlandii po kontrowersyjnych wypowiedziach Donalda Trumpa, który ponownie zasugerował możliwość aneksji wyspy przez Stany Zjednoczone. Islandzka artystka podkreśliła, że temat kolonializmu budzi w niej silne emocje i przywołuje „dreszcze grozy”.

Donald Trump i propozycja aneksji Grenlandii

Prezydent USA kilkukrotnie wskazywał, że Grenlandia jest kluczowa dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, argumentując to jej strategicznym położeniem. Pomysł ten spotkał się jednak z ostrą krytyką zarówno ze strony władz Grenlandii, jak i Danii.

Premier Grenlandii Jens Frederik Nielsen określił sugestie Trumpa mianem „fantazji”, natomiast premier Danii Mette Frederiksen jednoznacznie stwierdziła, że Stany Zjednoczone nie mają prawa do aneksji żadnego z terytoriów Królestwa Danii.

Björk: Islandia jako przykład walki o niezależność

W swoim oświadczeniu Björk odniosła się do historii Islandii, która uzyskała niepodległość od Danii w 1944 roku. Artystka zaznaczyła, że dzięki temu Islandczycy zachowali własny język i tożsamość narodową.

„Życzę wszystkim Grenlandczykom siły w ich walce o niezależność” – napisała Björk, dodając, że czuje ogromną solidarność z mieszkańcami wyspy.

Krytyka kolonializmu i polityki Danii

Artystka nie szczędziła również ostrych słów pod adresem Danii, przypominając m.in. o przymusowej antykoncepcji stosowanej wobec Grenlandek w latach 60. i 70. XX wieku. Według Björk, Grenlandczycy wciąż są traktowani jak „obywatele drugiej kategorii”.

„Myśl, że moi grenlandzcy bracia i siostry mogliby przejść od jednego okrutnego kolonizatora do drugiego, jest zbyt brutalna, by ją sobie wyobrazić” – napisała artystka, używając islandzkiego powiedzenia „Úr öskunni í eldinn”, czyli „z popiołów w ogień”.

Międzynarodowe reakcje na słowa Trumpa

Propozycja aneksji Grenlandii została szeroko odrzucona także na arenie międzynarodowej. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podkreślił, że przyszłość Grenlandii mogą decydować wyłącznie jej mieszkańcy. Podobne stanowisko zajęła Unia Europejska, która odrzuciła twierdzenia USA o konieczności przejęcia kontroli nad wyspą.

Björk i zaangażowanie polityczne

To nie pierwszy raz, gdy Björk wykorzystuje swoją popularność do komentowania spraw politycznych. W przeszłości wspierała m.in. niepodległość Kosowa, wypowiadała się na temat Tybetu, nawoływała do głosowania za niepodległością Szkocji oraz angażowała się w kampanie związane z prawami człowieka i ochroną środowiska.

Artystka podkreśla jednak, że przede wszystkim pozostaje muzykiem, a jej celem jest wyrażanie ludzkich emocji i sprzeciw wobec niesprawiedliwości.

Nowy album Björk w 2026 roku?

Ostatni album studyjny Björk, „Fossora”, ukazał się w 2022 roku. W ostatnich tygodniach pojawiły się informacje, że artystka może wydać nową płytę w 2026 roku, co dodatkowo zwiększa zainteresowanie jej działalnością – zarówno artystyczną, jak i społeczną.

