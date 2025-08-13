BitterSweet Festival na ostatniej prostej traci jedną z gwiazd

fot. mat. pras.

Niestety, potwierdziły się nasze przypuszczenia sprzed kilku godzin. W związku z hospitalizacją Rag’n’Bone Man jest zmuszony wycofać się z udziału w BitterSweet Festivalu. Artysta miał być jedną z gwiazd pierwszego dnia rozpoczynającej się jutro w Poznaniu imprezy.

Organizatorzy znaleźli już zastępstwo

Brak Rag’n’Bone Mana nie oznacza dziury w line-upie, ponieważ Good Taste Production szybko znalazło zastępstwo. Slot zarezerwowany dla autora „Human” uzupełni DJ set Rudimental.

– Bycie uwięzionym w szpitalu na Litwie nie było na mojej liście rzeczy do zrobienia przed śmiercią! Ktoś ogląda coś dobrego? Mam mnóstwo czasu do zabicia. Przepraszam wszystkich, którzy mieli bilety na moje koncerty. Uwierzcie mi, wolałbym być na scenie! – skomentował dziś przed południem na Instagramie artysta. Wówczas mieliśmy jeszcze nadzieję, że muzyk zdoła przezwyciężyć problemy zdrowotne, ale jak widać, sytuacja jest poważniejsza.

BitterSweet Festival potrwa od czwartku do soboty. Na imprezie wystąpią m.in. Post Malone, Nelly Furtado, Empire Of The Sun, Peggy Gou i Taco Hemingway, dla którego będzie to jedyny tegoroczny koncert.