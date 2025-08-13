Szukaj
CGM

BitterSweet Festival na ostatniej prostej traci jedną z gwiazd

Organizatorzy imprezy znaleźli już zastępstwo.

2025.08.13

opublikował:

BitterSweet Festival na ostatniej prostej traci jedną z gwiazd

fot. mat. pras.

Niestety, potwierdziły się nasze przypuszczenia sprzed kilku godzin. W związku z hospitalizacją Rag’n’Bone Man jest zmuszony wycofać się z udziału w BitterSweet Festivalu. Artysta miał być jedną z gwiazd pierwszego dnia rozpoczynającej się jutro w Poznaniu imprezy.

Organizatorzy znaleźli już zastępstwo

Brak Rag’n’Bone Mana nie oznacza dziury w line-upie, ponieważ Good Taste Production szybko znalazło zastępstwo. Slot zarezerwowany dla autora „Human” uzupełni DJ set Rudimental.

Bycie uwięzionym w szpitalu na Litwie nie było na mojej liście rzeczy do zrobienia przed śmiercią! Ktoś ogląda coś dobrego? Mam mnóstwo czasu do zabicia. Przepraszam wszystkich, którzy mieli bilety na moje koncerty. Uwierzcie mi, wolałbym być na scenie! – skomentował dziś przed południem na Instagramie artysta. Wówczas mieliśmy jeszcze nadzieję, że muzyk zdoła przezwyciężyć problemy zdrowotne, ale jak widać, sytuacja jest poważniejsza.

BitterSweet Festival potrwa od czwartku do soboty. Na imprezie wystąpią m.in. Post Malone, Nelly Furtado, Empire Of The Sun, Peggy Gou i Taco Hemingway, dla którego będzie to jedyny tegoroczny koncert.

Tagi


Popularne newsy

Gigant rapowej sceny na płycie Numera
NEWS

Gigant rapowej sceny na płycie Numera

Ten Typ Mes odzyskał komputer
NEWS

Ten Typ Mes odzyskał komputer

Marcin Flint o kontrowersjach związanych z koncertem Maxa Korzha: „Mam w głębokim poważaniu, kto był na jego koncercie, czyimi flagami tam machano i kto w związku z tym dostał sraczki”
NEWS

Marcin Flint o kontrowersjach związanych z koncertem Maxa Korzha: „Mam w głębokim poważaniu, kto był na jego koncercie, czyimi flagami tam machano i kto w związku z tym dostał sraczki”

Tede twierdzi, że Matheo go olał. Producent odpowiada
NEWS

Tede twierdzi, że Matheo go olał. Producent odpowiada

Nagranie z konfrontacji Bedoesa i Eripe trafiło do internetu
NEWS

Nagranie z konfrontacji Bedoesa i Eripe trafiło do internetu

Po koncercie białoruskiego rapera władze wydalają z Polski kilkadziesiąt osób
NEWS

Po koncercie białoruskiego rapera władze wydalają z Polski kilkadziesiąt osób

ReTo odpalił się po koncercie Maxa Korzha. Raper pisze o „publicznym pluciu na niego i jego ojczyznę”
NEWS

ReTo odpalił się po koncercie Maxa Korzha. Raper pisze o „publicznym pluciu na niego i jego ojczyznę”

Polecane

CGM
Eripe kończy beef z Bedoesem. „Aż tak cię to boli, że połowa sceny cię tu serdecznie pi***oli”?

Eripe kończy beef z Bedoesem. „Aż tak cię to boli, że połowa sce ...

"Już myślałeś, że wygrałeś, a tu znowu masz pecha, twoi idole dają bit mi, żebym cię ro****ał".

1 godzinę temu

CGM
Nagranie z konfrontacji Bedoesa i Eripe trafiło do internetu

Nagranie z konfrontacji Bedoesa i Eripe trafiło do internetu

Raperzy spotkali się w Kołobrzegu.

2 godziny temu

CGM
Rag’n’Bone Man trafił do szpitala. Czy artysta wystąpi w Poznaniu?

Rag’n’Bone Man trafił do szpitala. Czy artysta wystąpi w P ...

Wokalista ma być jedną z gwiazd rozpoczynającego się jutro BitterSweet Festivalu.

4 godziny temu

CGM
BitterSweet Festival 2025: Post Malone, Nelly Furtado, Taco Hemingway i ponad 40 innych artystów w Poznaniu

BitterSweet Festival 2025: Post Malone, Nelly Furtado, Taco Hemingway ...

Start już jutro.

4 godziny temu

CGM
PlanBe z urodzinowym prezentem dla fanów

PlanBe z urodzinowym prezentem dla fanów

"Wpadłem na to w ostatniej chwili, ale uważam, że to coś specjalnego".

6 godzin temu

CGM
Ruszył oficjalny sklep internetowy zespołu Metallica w Polsce

Ruszył oficjalny sklep internetowy zespołu Metallica w Polsce

Świetne wieści dla fanów grupy.

6 godzin temu