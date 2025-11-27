Billie Eilish w 3D z pomocą Jamesa Camerona. Artystka ogłosiła wyjątkowy projekt

Billie Eilish ogłosiła premierę nowego filmu dokumentalnego, który stworzyła wspólnie z legendarnym reżyserem Jamesem Cameronem. Produkcja, zrealizowana w technologii 3D, trafi do kin 20 marca 2026 roku i pokaże kulisy trasy koncertowej „Hit Me Hard and Soft”, która zakończyła się niedawno, zdobywając entuzjastyczne recenzje na całym świecie.

Billie Eilish zapowiada film z Cameronem. „Spełnienie marzeń”

Informacja o premierze pojawiła się na Instagramie artystki. Billie Eilish opublikowała zdjęcie z Jamesem Cameronem i napisała, że współpraca z twórcą „Titanica” i „Avatara” była spełnieniem jej marzeń. Dodała, że nie może się doczekać, aż fani zobaczą efekty projektu, nad którym pracowała przez ostatnie miesiące.

Wspólny projekt zdradziła już latem

Jak przypomina magazyn „Variety”, Eilish ujawniła pierwsze szczegóły już w lipcu podczas koncertu w Manchesterze. Artystka powiedziała wówczas, że Cameron znajduje się na widowni i że wspólnie realizują wyjątkowy projekt filmowy. Zdradziła też żartobliwie, że przez kilka dni będzie musiała nosić ten sam strój, co miało związek z procesem nagrywania materiałów do dokumentu w technologii 3D.

To nie pierwszy dokument o Eilish. Artystka zdobyła już Oscary za muzykę filmową

Billie Eilish ma doświadczenie w filmach muzycznych. Wcześniej była bohaterką głośnych produkcji dokumentalnych:

„Billie Eilish: The World’s a Little Blurry”

„Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles”

Mimo młodego wieku artystka zdobyła już dwa Oscary za utwory skomponowane do filmów „Nie czas umierać” oraz „Barbie”. James Cameron, współautor nowego projektu, ma na swoim koncie trzy Oscary za „Titanica” oraz status jednego z najważniejszych twórców kina XXI wieku. Ich połączenie sił zapowiada produkcję na światowym poziomie.

Kulisy trasy „Hit Me Hard and Soft” w technologii 3D

Film ma ukazywać trasę koncertową od kulis i z zupełnie nowej perspektywy. Technologia 3D pozwoli widzom dosłownie zanurzyć się w koncertowym świecie Billie Eilish, a także zobaczyć pracę ekipy oraz codzienność artystki w trakcie intensywnego tournée.

Fani w Polsce również mają powód do radości – podczas trasy „Hit Me Hard and Soft” Billie Eilish odwiedziła Tauron Arenę Kraków, dając dwa wyprzedane koncerty.