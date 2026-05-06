Billie Eilish ujawnia, jak kontuzja biodra zmieniła jej życie i doprowadziła do kariery muzycznej

fot. Jack Blidgland

Billie Eilish podzieliła się poruszającą historią o tym, jak poważna kontuzja biodra w dzieciństwie nieoczekiwanie wpłynęła na jej przyszłość i skierowała ją w stronę kariery muzycznej.

Artystka, znana dziś z globalnych hitów takich jak „Bad Guy” czy „Birds of a Feather”, przyznała, że w młodości marzyła o zostaniu profesjonalną tancerką. Wszystko zmieniło się jednak po bolesnym urazie, którego doznała jako nastolatka.

Kontuzja, która zatrzymała taneczne marzenia

Billie Eilish opowiedziała o zdarzeniu podczas podcastu „Good Hang” prowadzonego przez Amy Poehler. Wspomniała, że do urazu doszło tuż przed jej pierwszym konkursem tanecznym.

W trakcie próby choreografii, gdy miała wykonać swój solowy fragment, doszło do nagłego urazu biodra.

Artystka wspominała, że:

była bardzo podekscytowana występem,

kontuzja wydarzyła się podczas ostatniej próby przed wyjściem z sali,

w momencie wykonywania ruchu biodro „wyskoczyło”.

Skutki były poważne – Billie przez pewien czas nie mogła chodzić ani tańczyć, była przykuta do łóżka, a później poruszała się o kulach.

Koniec tańca i początek muzycznej drogi

Uraz okazał się punktem zwrotnym w jej życiu. W tym samym okresie Billie wraz ze swoim bratem Finneas O’Connell zaczęła rozwijać muzyczne projekty.

To właśnie wtedy para opublikowała utwór „Ocean Eyes” na platformie SoundCloud. Piosenka została pierwotnie nagrana dla nauczycielki tańca, jednak szybko zyskała popularność w internecie.

Billie wspomina, że:

w czasie kontuzji spotykała się z przedstawicielami branży muzycznej,

poruszała się o kulach podczas pierwszych spotkań,

była wtedy bardzo przygnębiona sytuacją.

„Ocean Eyes” – początek wielkiej kariery

Piosenka „Ocean Eyes” zaczęła szybko zdobywać popularność, osiągając tysiące odtworzeń w krótkim czasie. Jak podkreśla artystka, był to moment, który zmienił jej życie.

Z czasem Billie Eilish:

wydała trzy albumy studyjne,

zdobyła dwie nagrody Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną,

stała się jedną z największych gwiazd światowej muzyki pop.

Kontuzja jako ukryty początek sukcesu

Wspominając tamten okres, Billie Eilish przyznała, że choć wtedy wydawało jej się, że kontuzja zniszczyła jej marzenia, ostatecznie mogła ona otworzyć zupełnie nową drogę życiową.

Artystka podkreśliła, że czasem trudne i nieplanowane wydarzenia mogą prowadzić do zupełnie nowych możliwości, których wcześniej nie braliśmy pod uwagę.