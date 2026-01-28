Billie Eilish i James Cameron opóźniają premierę koncertowego filmu „Hit Me Hard and Soft: The Tour”

fot. mat. pras.

Fani Billie Eilish muszą uzbroić się w cierpliwość – koncertowy film dokumentalny „Hit Me Hard and Soft: The Tour”, współreżyserowany przez artystkę i legendarnego reżysera Jamesa Camerona, został przesunięty o dwa miesiące.

Nowa data premiery i powody opóźnienia

Pierwotnie film miał trafić do kin 20 marca 2026 roku, jednak twórcy ogłosili, że produkcja wymaga dopracowania. James Cameron poinformował na platformie Threads, że zespół pracuje nad nową wersją montażu, wykorzystując nowoczesną technologię 3D, a także dodając ekskluzywne materiały zza kulis, które mają zachwycić fanów.

Nowa data premiery to 8 maja 2026 roku. Cameron podkreślił:

„Zmieniamy montaż, dopracowujemy nową technologię 3D, dodajemy specjalne materiały zza kulis, które pokochacie. Film @hitmehardandsoftmovie pojawi się teraz w kinach 8 maja. Warto poczekać!”

Billie Eilish i James Cameron – współpraca marzeń

24-letnia laureatka Nagrody Grammy ogłosiła pierwotną datę premiery podczas ostatniego koncertu trasy promującej jej album z 2024 roku w Chase Center w San Francisco. Na Instagramie Billie napisała:

„HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE IN 3D) w kinach 20 marca 2026!!!! To była jedna z moich ulubionych tras, a możliwość uchwycenia jej w filmie i współreżyserowania z @jamescameronofficial to spełnienie marzeń. Nie mogę się doczekać, aż wszyscy to zobaczycie.”

Billie wcześniej zapowiadała projekt, zdradzając w trakcie koncertu w Manchesterze, że będzie on wyjątkowy i nakręcony w 3D, a James Cameron jest zaangażowany w jego powstanie.

Trasa koncertowa i supporty

Trasa koncertowa rozpoczęła się 29 września 2024 roku w Videotron Centre w Quebec City i obejmowała wiele spektakularnych show. Na koncertach towarzyszyli jej różni artyści wspierający, w tym:

Nat i Alex Wolff

Towa Bird

The Marías

Young Miko

Ashnikko

Finneas

Tom Odell

Lola Young

Syd

Magdalena Bay

Yoasobi

Fujii Kaze

Men I Trust

Co wyróżnia „Hit Me Hard and Soft: The Tour”

Film dokumentalny ma być nie tylko zapisem koncertów, ale również wyjątkowym doświadczeniem 3D, łączącym muzykę, wizualizacje i materiały zza kulis. Współpraca Billie Eilish z Jamesem Cameronem, znanym z takich hitów jak Titanic czy Avatar, gwarantuje, że produkcja będzie spektakularna i innowacyjna pod względem wizualnym.