Billie Eilish, Gracie Abrams i inni wskrzeszają Komitet Pierwszej Poprawki z lat 40.

Ponad 550 muzyków, aktorów, reżyserów i pisarzy połączyło siły, aby wskrzeszić Komitet Pierwszej Poprawki (Committee For The First Amendment), grupę powołaną pod koniec lat 40., która sprzeciwiała się tłumieniu wolności słowa.

Do inicjatywy przyłączyły się gwiazdy muzyki, takie jak Billie Eilish, Gracie Abrams, Janelle Monae, a także ikony filmu – Pedro Pascal, Spike Lee i Jane Fonda. Celem akcji jest sprzeciw wobec ostatnich działań rządu USA ingerujących w media.

Kontrowersja wokół Jimmy Kimmel Live

Inicjatywa powstała w odpowiedzi na niedawną kontrowersję wokół talk show Jimmy Kimmel Live, który został zawieszony 17 września po groźbach ze strony FCC (Federal Communications Commission) związanych z komentarzami Kimmela na temat zabójstwa Charlie’ego Kirka.

Program został przywrócony 23 września, a prowadzący wyjaśnił, że nigdy nie chciał „bagatelizować” tragedii, choć nie przeprosił wprost. Dodał także krytykę wobec byłego prezydenta Donalda Trumpa, którego oskarżył o chęć zwolnienia jego i setek pracowników programu.

Historia Komitetu Pierwszej Poprawki

Pierwotny Committee For The First Amendment powstał w 1947 roku w czasach tzw. ery McCarthy’ego, kiedy w branży rozrywkowej w USA oskarżano wiele osób o komunizm. Organizacja sprzeciwiała się tłumieniu poglądów lewicowych pod pretekstem ochrony bezpieczeństwa narodowego.

Obecną inicjatywą kieruje Jane Fonda, której ojciec Henry był jednym z członków założycieli oryginalnego komitetu. Wspólny komunikat głosi:

„Siły represji powróciły. Naszym zadaniem jest stanąć razem w obronie naszych praw konstytucyjnych. Rząd federalny ponownie prowadzi skoordynowaną kampanię mającą na celu uciszenie krytyków w rządzie, mediach, sądownictwie, środowiskach akademickich i branży rozrywkowej.” „Nie możemy stać biernie i pozwolić, by tak się stało. Wolność słowa i wolność ekspresji są niezbywalnymi prawami każdego Amerykanina, niezależnie od poglądów politycznych. Umiejętność krytyki, zadawania pytań, protestowania, a nawet wyśmiewania władzy, jest fundamentem tego, czym Ameryka zawsze aspiruje być.”

Solidarność artystów i globalny apel

Komitet podkreśla znaczenie solidarności:

„Wiemy, że w jedności jest siła. Staniemy razem – zjednoczeni i zdecydowani – w obronie wolności słowa i ekspresji przed tym atakiem. To nie jest kwestia polityczna. Dlatego apelujemy do każdego, kto ceni Pierwszą Poprawkę i każdego artysty na świecie, aby do nas dołączył.”

Akcja wywołała też skutki finansowe dla Disney, właściciela stacji ABC emitującej program Kimmela. Newsletter The Handbasket podał, że po zawieszeniu show Disney stracił 1,7 mln subskrybentów swoich platform streamingowych – Disney+, Hulu i ESPN.