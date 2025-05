Bianca Censori i Kanye West szokują nowym video zamieszonym na Instagramie

Bianca Censori i Kanye West znów trafili na nagłówki portali plotkarskich. Tym razem para postanowiła podzielić się intymnym video, w którym nie brakuje frywolnych gestów i zmysłowych ruchów. Czy to już przesada?

Nowe video Bianki: taniec, drinki i dotyk językami

W środę na Instagramie Bianki pojawiło się 37-sekundowe nagranie, które szybko obiegło internet. Australijska architektka i żona Kanye Westa wykonuje zmysłowy taniec, ubrana w mikroskopijny top i coś, co przypomina stringi. W tle malownicza górska sceneria i zachód słońca. Najbardziej kontrowersyjny moment? Czuły „kontakt języków” między małżonkami i pocałunek, który wywołał skrajne reakcje wśród fanów.

Seksualność na pokaz – strategia czy prowokacja?

Bianca od dawna nie ukrywa swojej miłości do ekshibicjonizmu w modzie. Każde jej publiczne pojawienie się to okazja do pokazania ciała w maksymalnie odważnym wydaniu. W przeciwieństwie do niej, Kanye niemal zawsze zasłania się od stóp do głów – ale nie przeszkadza mu to w uczestniczeniu w prowokacyjnych projektach żony.

Pokonali kryzys małżeński?

Nowe video może być też odpowiedzią na plotki o kryzysie w małżeństwie. Przypomnijmy, że po kontrowersyjnym występie na gali Grammy 2025, mówiło się o tym, że para jest o krok od rozwodu. Najnowsze nagranie zdaje się temu przeczyć – para prezentuje się jako zgrany, choć wciąż bardzo ekscentryczny duet.

Czy Bianca i Kanye przesadzili?

Opinie fanów w komentarzach były mocno podzielone – jedni są zachwyceni, inni czują się zniesmaczeni. Jedno jest pewne: West i Censori świetnie wiedzą, jak utrzymać uwagę mediów i nie zniknąć z nagłówków.