Behemoth promuje „The Shit Ov God” nowym klipem

Wydawnictwo debiutowało na szczycie Olisu.

2025.09.09

opublikował:

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Dziś ma swoją premierę nowy teledysk Behemoth. Klip ilustruje utwór „Avgvr (The Dread Vvltvre)”. Utwór pochodzi z wydanego w tym roku trzynastego studyjnego albumu Behemoth, „The Shit Ov God”. Album uplasował się na pierwszych miejscach listy sprzedaży OLiS we wszystkich kategoriach.

Teledysk do „Avgvr (The Dread Vvltvre)” to najnowszy z serii zróżnicowanych stylistycznie, ale mistrzowsko zrealizowanych, koncepcyjnych teledysków i jest idealnie dopasowany do klimatu utworu. Klip ma swoją premierę na chwilę przed rozpoczęciem trasy zespołu po Ameryce Łacińskiej, w towarzystwie Deicide i Nidhogg. Szczegóły trasy poniżej.

34 lata w grze

Behemoth jest dziś całkowicie zasłużenie uznawany za jednego z najważniejszych przedstawicieli ekstremalnego grania – ich albumy plasują się na topowych miejscach światowych list sprzedaży, a trasy koncertowe po wszystkich kontynentach i występy na największych festiwalach dowodzą potęgi grupy. Przez lata nazwa Behemoth stała się synonimem ambicji, uporu i nieustającego dążenia do doskonałości bez oglądania się za siebie. Nie byłoby tego wszystkiego bez ciężkiej pracy całego zespołu i wizji Nergala, która przekształciła Behemoth w coś o wiele większego niż black metalowy zespół, jakim byli na początku swojej drogi, w 1991 roku. Behemoth stał się uosobieniem buntu, indywidualizmu oraz całkowitej niechęci do jakichkolwiek kompromisów.

Najnowsze dzieło Behemoth, zatytułowane „The Shit Ov God”, jest symbolem ambicji i siły. Pokazuje zespół, który po 34 latach wydaje swój najbardziej podburzający i ekstremalny album w dyskografii. Osiem utworów, które zagłębiają się w istotę człowieczeństwa, boskości i znaczenia buntu w czasach, w których ceni się indywidualność, ale każdy trzyma się swoich tak zwanych „wybawców” – muzycznie, politycznie czy też w inny sposób.

