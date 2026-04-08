Behemoth kłania się Bathory. „The Return of Darkness and Evil” hymnem Mystic Festival 2026

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Bez ostrzeżenia, bez litości – Behemoth opublikowali nowy singiel i teledysk „The Return of Darkness and Evil”, będący reinterpretacją kultowego utworu Bathory. Kompozycja została wybrana na oficjalny hymn Mystic Festival 2026, który odbędzie się w Gdańsku.

Powstanie hymnu Mystic Festival

Lider Behemoth, Adam Nergal Darski, opowiada o procesie powstawania utworu:

„Kiedy Michał Wardzała zaproponował, by Behemoth stworzył hymn na Mystic Festival, odpowiedziałem entuzjastycznie. Postawiłem jeden warunek: że nie będzie to kompozycja autorska, tylko cover. ‘The Return of Darkness and Evil’ ma w sobie wszystko, czego potrzeba: hymniczny charakter, fantastyczny groove, świetny tekst i niezwykle chwytliwy refren.”

Utwór został nagrany w hołdzie dla Bathory, której muzyka inspirowała Nergala od lat, a także nawiązuje do początków Behemoth w Gdańsku.

Behemoth – legenda polskiego metalu

Od pierwszych prób w szkolnej piwnicy, Behemoth osiągnęli status największego zespołu w historii polskiego metalu ekstremalnego. Ich albumy trafiają na listy Billboard, a koncerty przyciągają tłumy na festiwalach na wszystkich kontynentach. Niedawny występ w Filharmonii Paryskiej transmitowany był przez telewizję Arte.

Wersje fizyczne i teledysk

Utwór „The Return of Darkness and Evil” można już odsłuchać w serwisach streamingowych, a teledysk został wyprodukowany przez Grupę 13. Limitowany winylowy singel w trzech kolorach będzie dostępny podczas Mystic Festival 2026.

Mystic Festival 2026

Hymn Behemoth idealnie wpisuje się w atmosferę festiwalu, będąc muzycznym manifestem i hołdem dla pionierów black metalu. Jak podkreśla Nergal: