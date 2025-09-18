Szukaj
Będzie dodatkowy koncert System Of A Down

Poznaliśmy datę wydarzenia.

2025.09.18

Co za wieści dla fanów System Of A Down. Ze względu na duże zainteresowanie ogłoszonym niedawno koncertem na PGE Narodowym w Warszawie, Live Nation Polska ogłosiło kolejną datę. Do zaplanowanego na 18 lipca 2026 r. występu doszedł jeszcze jeden – 19 lipca. Otwarta sprzedaż biletów rusza już jutro (dotychczas wejściówki na pierwszy występ były dostępne w ramach przedsprzedaży).

Queens Of The Stone Age i Acid Bath w trasie z System Of A Down

Po ogromnym sukcesie wyprzedanej letniej trasy stadionowej w Ameryce Północnej (6 koncertów) – oraz triumfalnej, całkowicie wyprzedanej trasie stadionowej w Ameryce Łacińskiej na początku roku, która zgromadziła 500 000 fanów – laureaci nagrody Grammy, ikony rocka System Of A Down ogłosili 10.09.2025 r. wielki powrót do Wielkiej Brytanii i Europy w ramach trasy stadionowej w 2026 roku.

Trasa, produkowana przez Live Nation, rozpocznie się 29 czerwca w Sztokholmie (Szwecja) i obejmie m.in. koncerty w Paryżu (Stade de France) oraz Londynie (Tottenham Hotspur Stadium). Zaplanowano także występy na prestiżowych obiektach w Niemczech, we Włoszech i w Polsce. Podczas całej trasy gościem specjalnym będzie Queens of the Stone Age, a koncerty otworzy Acid Bath, tworząc jeden z najmocniejszych rockowych line-upów ostatnich lat. Wkrótce System Of A Down ogłoszą także wyjątkowy koncert w ramach tej trasy. Szczegółowe informacje zostaną podane w najbliższych tygodniach.

