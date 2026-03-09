Bedoes wita w rodzinie 2115 jedną z Modelek. Okazuje się, że Ula jest dziewczyną Kuqe

Bedoes 2115 z okazji Dnia Kobiet opublikował na profilu swojego labelu wyjątkowy wpis. Na instagramowym koncie 2115 Label pojawił się post poświęcony kobietom, które współtworzą codzienność ekipy.

W publikacji przedstawiono kobiety związane z artystami i działalnością labelu.

„Kobiety, bez których 2115 Label nie byłoby w stanie funkcjonować. A nawet jeśli, to byle jak, a nasz świat byłby bardzo ponury i smutny.

Roksana, Agata, Zizi, Maja, Ania, Heronika, Paula, Ula – jesteście prawdziwymi czarodziejkami, bo przemieniacie 2115 w prawdziwą rodzinę, nieustannie dbając o ciepło i wnosząc swoją wrażliwość oraz niesamowitą energię. To dzięki Wam świat 2115 błyszczy pełnym światłem” – czytamy w poście.

Bedoes o Uli: „Witamy w rodzinie”

Dodatkowo Bedoes na swoim Instagram Stories opublikował kilka osobistych słów o każdej z wymienionych kobiet. Największą uwagę fanów przyciągnął fragment poświęcony Ula Kowlaksa, jednej z wokalistek zespołu Modelki.

Raper zdradził przy okazji, że artystka prywatnie jest partnerką Kuqe 2115.

„Ula Kowlaksa – czyli kobieta, której utwory rozbrzmiewają w całym kraju, ale również bratowa. To, że sukcesy i miliony wyświetleń, to każdy wie, ale ja chciałbym podziękować za to, że Łukasz przy Tobie kwitnie i widzę, jak każdego dnia staje się silniejszą, lepszą wersją siebie, a bardzo tego potrzebował. Nie zapomnę tego wsparcia i jestem pewien, że żaden z nas nie zapomni. Witamy w rodzinie” – napisał raper.