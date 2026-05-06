Banks po raz pierwszy została mamą

Banks ogłosiła narodziny swojego pierwszego dziecka z mężem, zawodowym graczem lacrosse Drew Snider. Para podzieliła się radosną informacją w mediach społecznościowych, publikując wspólny post na Instagramie.

Narodziny córki Navy Banks Snider

W poście artyści poinformowali, że ich córka otrzymała imię Navy Banks Snider. Dziewczynka przyszła na świat 16 kwietnia 2026 roku.

Rodzice opublikowali również wzruszające zdjęcie noworodka, na którym mała Navy trzyma palec jednego z nich, co szybko zdobyło uwagę fanów na całym świecie.

W opisie zdjęcia Banks napisała:

„Navy Banks Snider 4.16.26”

„Tęsknię za tobą, gdy jesteś tuż przede mną”

„Nie wiemy, jak mogliśmy żyć bez ciebie”

Ciąża ogłoszona w grudniu

Artystka, znana również jako Jillian Rose Banks, po raz pierwszy ogłosiła ciążę pod koniec grudnia. W emocjonalnym nagraniu z garderoby pokazała swój ciążowy brzuszek, mówiąc fanom:

„Mam dla was niespodziankę”

„Baby goddess coming 2026”

Wiadomość szybko obiegła media i spotkała się z ogromnym wsparciem fanów.

Historia związku Banks i Drew Snidera

Banks i Drew Snider pobrali się w sierpniu 2025 roku podczas kameralnej ceremonii w Seattle w stanie Waszyngton. Następnego dnia para zorganizowała również przyjęcie dla bliskich.

Jak artystka zdradziła w rozmowie z Vogue, para zdecydowała się na prywatne przysięgi przed główną ceremonią:

było to bardzo osobiste doświadczenie,

para chciała zachować ten moment tylko dla siebie.

Jak się poznali?

Historia ich związku rozpoczęła się w 2019 roku, kiedy Drew Snider napisał do Banks na Instagramie. Później artystka zaprosiła go za kulisy jednego ze swoich koncertów w Seattle.

Banks wspominała, że już tego samego wieczoru poczuła zainteresowanie i sympatię wobec przyszłego męża.

Nowy rozdział w życiu artystki

Narodziny córki Navy Banks Snider to ważny moment w życiu piosenkarki znanej m.in. z albumu „The Altar” oraz wielu emocjonalnych, alternatywnych utworów.

Dla Banks to początek nowego etapu – łączenia życia rodzinnego z karierą muzyczną.