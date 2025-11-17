bambi zakończyła współpracę z Leosią i wszystko wskazuje na to, że zmienia wizerunek

Bambi burzy swój pomnik – nowy etap w karierze?
bambi zaskakuje fanów przełomowym ruchem – zmienia swój dotychczasowy wizerunek i rozpoczyna nowy projekt pod nazwą „Let It B”. Ta zmiana może oznaczać artystyczny restart po odejściu z wytwórni Young Leosia.
Symbolika – burzenie figurki lamparta
Na Instagramie bambi opublikowała grafikę i nagranie, na którym rozbija figurę lamparta – dotychczasowy symbol jej marki. To gest symboliczny, który może oznaczać zerwanie z przeszłością i rozpoczęcie nowego etapu w jej twórczości.
Nowa identyfikacja – Let It B
Artystka utworzyła profil Let It B na Instagramie (@letitbbbbbbb), co sugeruje, że to właśnie nowa nazwa jej działalności muzycznej. Nazwa „Let It B” może stanowić fundament dla tego, co planuje bambi w nadchodzącym czasie.
Pierwsze dźwięki – fragment nowej piosenki
bambi udostępniła snippet utworu „Widziałam już wszystko”, który najprawdopodobniej jest częścią nadchodzącego projektu „Let It B”. To ważny sygnał dla jej fanów, że zmiana wizerunku idzie w parze z nową muzyką.
Interpretacje – co oznacza rebranding bambi?
Choć artystka jeszcze nie ujawniła wszystkich szczegółów, wszystko wskazuje na to, że „Let It B” może być nową wytwórnią piosenkarki. Burzenie pomnika lamparta może symbolizować chęć zerwania z dawnym wizerunkiem i chęcią zbudowania czegoś nowego, bardziej dojrzałego i osobistego.