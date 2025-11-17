bambi zakończyła współpracę z Leosią i wszystko wskazuje na to, że zmienia wizerunek

Bambi burzy swój pomnik – nowy etap w karierze?

bambi zaskakuje fanów przełomowym ruchem – zmienia swój dotychczasowy wizerunek i rozpoczyna nowy projekt pod nazwą „Let It B”. Ta zmiana może oznaczać artystyczny restart po odejściu z wytwórni Young Leosia.

Symbolika – burzenie figurki lamparta

Na Instagramie bambi opublikowała grafikę i nagranie, na którym rozbija figurę lamparta – dotychczasowy symbol jej marki. To gest symboliczny, który może oznaczać zerwanie z przeszłością i rozpoczęcie nowego etapu w jej twórczości.

Nowa identyfikacja – Let It B

Artystka utworzyła profil Let It B na Instagramie (@letitbbbbbbb), co sugeruje, że to właśnie nowa nazwa jej działalności muzycznej. Nazwa „Let It B” może stanowić fundament dla tego, co planuje bambi w nadchodzącym czasie.