bambi wyjaśnia czym jest LET IT B

2025.11.23

bambi oficjalnie wyjaśniła, czym jest LET IT B – nowy projekt, który artystka zapowiadała od kilku tygodni. Jak sama podkreśla, „@letitbb to JA i WY”, co oznacza, że przedsięwzięcie ma być przestrzenią stworzoną wspólnie z jej fanami.

Choć część obserwatorów sugerowała, że LET IT B to jej własna wytwórnia, Bambi zaznaczyła, że nadal z Universal Music Polska, a sam projekt jest przede wszystkim marką osobistą i nową erą w jej karierze.

Nie tylko muzyka. Co obejmie LET IT B?

LET IT B nie będzie wyłącznie projektem muzycznym. Bambi zapowiedziała, że pod tym szyldem pojawią się zarówno działania online, jak i projekty w świecie offline.

Można spodziewać się:

  • nowych treści i formatów w social mediach,

  • produktów i projektów lifestyle’owych,

  • inicjatyw skierowanych bezpośrednio do jej społeczności,

  • oczywiście nowych utworów.

To jednoznaczny sygnał, że bambi buduje silną, samodzielną markę niezależnie od wcześniej kojarzonego wizerunku.

Symboliczne pożegnanie z dawną erą

Aby podkreślić zmianę, Bambi opublikowała nagranie, w którym rozbija figurkę lamparta – charakterystyczny symbol jej wcześniejszego image’u. Wideo stało się symbolem odcięcia się od starego stylu i wkroczenia w nowy etap kariery związany z LET IT B.

„Widziałam już wszystko” – pierwszy krok w kierunku LET IT B

Start projektu bambi połączyła z nowym singlem „Widziałam już wszystko”. Utwór wskazuje, że nadchodzące wydawnictwa mogą być bardziej dojrzałe i emocjonalne, a muzycznie wyróżniać się innym brzmieniem niż dotychczasowe.

