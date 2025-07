Baasch łączy siły z Dorotą Masłowską

fot. mat. pras.

Nietypowa współpraca Baascha i Doroty Masłowskiej zaowocowała energicznym utworem elektronicznym. Odważny, przewrotny tekst o pożądaniu poprzez mroczną opowieść o lęku przed śmiercią afirmuje życie. Można napisać, że to follow up utworu z albumu DOROTY „Wolne”, że warstwę tekstową rozwinął Baasch o swoją część i nadał zupełnie nowy charakter muzyczny. Do utworu powstał queerowy teledysk w reżyserii Kuby Zarzyckiego, to historia o miłości, pożądaniu, kinku, widoczności i czułości. „Uważaj (idę do ciebie)” to tak naprawdę spotkanie tej trójki artystów, którzy wypuszczają coś wspólnego w czasie Pride Month.

Zacieranie granic

Video i muzyka powstawały równolegle – Baasch odnosił się do pierwszych ujęć, a stworzona przez niego muzyka dyktowała montaż. Efektem jest spotkanie wrażliwości wszystkich trojga twórców i ich wspólny głos w tegorocznym Miesiącu Dumy.

Teledysk balansuje między snem a p***ografią, zacierając ich granice i otwierając przestrzeń do refleksji nad tym, co cielesne, zmysłowe i ludzkie. Punktem wyjścia jest odważny, przewrotny tekst Doroty, w którym pożądanie i lęk przed śmiercią mieszają się ze sobą, afirmując życie. Klip dodaje do niego kolejną warstwę znaczeń: strach od zawsze naznaczający życie społeczności LGBTQ+. Za choreografię odpowiada Bartłomiej Gąsior, za zdjęcia Barbara Kaniewska.