ASAP Rocky sprzedaje merch „Album nigdy nie wyjdzie"

Fani wściekli

2025.11.24

ASAP Rocky sprzedaje merch „Album nigdy nie wyjdzie”

ASAP Rocky wykorzystuje długie oczekiwanie na swój nadchodzący album „Don’t Be Dumb” jako strategię marketingową przed swoim koncertem głównym na festiwalu Camp Flog Gnaw.

Raper łączy wiele ról – projektanta mody, modela, aktora, reżysera, ojca i męża. Ale czy nadal jest muzykiem? Wyczekiwanie na „Don’t Be Dumb” sprawia, że każdy ruch artysty wywołuje ogromne emocje wśród fanów.

Kontrowersyjny merch na Camp Flog Gnaw

Podczas niedzielnego koncertu na Camp Flog Gnaw (23 listopada 2025) pojawił się specjalny merch promujący album „Don’t Be Dumb”. Fani mogli kupić go już od soboty (22 listopada). Jednym z produktów był zwykły kapelusz AWGE, ale to nie on wywołał największe emocje.

Fani zaczęli szeroko komentować koszulki i bluzy z nadrukiem „Error 404 – Album Never Dropping” oraz „ALBUM NEVER DROPPING”. Niektórzy żartowali, inni byli oburzeni – merch stał się natychmiast viralem w mediach społecznościowych.

Czy album „Don’t Be Dumb” faktycznie się ukaże?

Pomimo kontrowersyjnego merchu, ASAP Rocky w wywiadzie dla Vanity Fair zdradził, że album może pojawić się jeszcze w tym roku:

„Danny Elfman współpracował ze mną przy albumie, który zamierzam wydać w tym roku. On skomponował muzykę do wielu piosenek na moim nowym albumie.”

Artysta planuje, aby „Don’t Be Dumb” pojawił się jako niespodzianka, bez wcześniejszego lead-upu, po siedmiu latach oczekiwania.

