Ariana Grande nie powstrzymała łez podczas koncertu w Los Angeles. „Nigdy wcześniej czegoś takiego nie przeżyłam”

Ariana Grande wzruszyła się podczas koncertu w Los Angeles. Artystka nie kryła emocji, gdy zwróciła się do publiczności zgromadzonej w hali Crypto.com Arena w ramach trasy Eternal Sunshine Tour.

Ariana Grande wzruszona reakcją publiczności

Podczas koncertu Ariana Grande przerwała na chwilę występ, aby zwrócić się do swoich fanów.

„Dziękuję wam bardzo, o mój Boże. Los Angeles, bardzo wam dziękuję.”

Po chwili dodała:

„Żartujecie sobie? Co tu się dzieje? Nigdy w życiu nie doświadczyłam takiej publiczności.”

W tym momencie artystka nie była w stanie ukryć wzruszenia i otarła łzy, podczas gdy widownia nagrodziła ją gromkimi brawami.

„To przytłaczające w najpiękniejszy sposób”

Wokalistka przyznała, że reakcja fanów była dla niej niezwykle poruszająca.

„To jest tak przytłaczające, ale w najpiękniejszy możliwy sposób.”

Ariana podziękowała publiczności za wsparcie i serdeczność, które odczuwała przez cały wieczór.

„Dziękuję wam za to, że jesteście tak pełni miłości.”

„Jestem spod znaku Raka, więc to musiało się wydarzyć”

Artystka próbowała rozładować emocjonalną atmosferę żartem na temat swojego znaku zodiaku.

„To znaczy dla mnie bardzo wiele. Jesteście niesamowici. Kocham was bardzo mocno i zawsze tak było.”

Następnie dodała z uśmiechem:

„Nie możecie mi tego robić, bo wiecie, co się stanie. Wiecie przecież, że jestem spod znaku Raka. To musiało się wydarzyć.”

Żart spotkał się z entuzjastyczną reakcją publiczności.

Podziękowania dla fanów za lata wsparcia

Gwiazda podkreśliła również, jak ważną rolę odgrywają jej słuchacze.

„Dziękuję wam za to, że zawsze byliście tak pełną miłości i bezpieczną obecnością w moim życiu.”

Wokalistka zaznaczyła, że fani wspierali ją przez wszystkie etapy kariery i najważniejsze momenty jej życia.

„Dziękuję za wsparcie przez wszystkie te rozdziały i wszystkie te lata.”

Pierwsza trasa koncertowa od 2019 roku

Podczas rozmowy z publicznością Ariana zdradziła także ciekawostkę dotyczącą obecnej trasy koncertowej.

„To niesamowite móc zobaczyć was tak wyraźnie po raz pierwszy w moim życiu i naprawdę się z wami połączyć.”

Artystka wyjaśniła, że po raz pierwszy podczas tournée występuje w soczewkach kontaktowych.

„To bardzo silne przeżycie. Dzisiejszy wieczór jest dla mnie niezwykle emocjonalny.”

Trasa Eternal Sunshine Tour trwa

Koncert w Los Angeles odbył się kilka dni po rozpoczęciu trasy Eternal Sunshine Tour, która wystartowała 6 czerwca.

To pierwsze tournée Ariany Grande od 2019 roku. Fani czekali na jej powrót na scenę koncertową przez kilka lat, zwłaszcza po okresie, w którym artystka koncentrowała się na działalności filmowej, w tym pracy przy produkcji Wicked.

Doniesienia o rozstaniu z Ethanem Slaterem

Występ miał miejsce również w czasie nasilonych spekulacji dotyczących życia prywatnego gwiazdy. W ostatnich dniach amerykańskie media informowały o możliwym rozstaniu Ariany Grande z Ethan Slater, z którym była związana od blisko trzech lat.

Ani wokalistka, ani aktor nie odnieśli się jednak publicznie do tych doniesień.