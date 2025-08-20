Szukaj
CGM

Amerykańska wokalistka znaleziona „w kałuży krwi”

"Nie wiem nawet, co się ze mną stało".

2025.08.20

opublikował:

Amerykańska wokalistka znaleziona „w kałuży krwi”

fot. Danielle G. Campbell / Wikipedia

Niepokojące doniesienia od Tamar Braxton. Amerykańska wokalistka podzieliła się z fanami poruszającą wiadomością o wypadku, który omal nie zakończył się dla niej tragicznie.

Piszę to z wielkim trudem, ale wszyscy ciągle do mnie dzwonią i szczerze mówiąc, nie mogę już nawet rozmawiać, jestem taka słaba. W niedzielę omal nie umarłam. Znaleziono mnie w kałuży krwi po moim przyjacielu z urazem twarzy. Z każdym dniem jest coraz gorzej. Złamałam nos, straciłam kilka zębów i straciłam mobilność. Teraz patrzę na życie zupełnie inaczej. Wraz z powrotem do zdrowia zaczyna się moja mentalna podróż… módlcie się za mnie, naprawdę. Nie wiem nawet, co się ze mną stało – poinformowała artystka.

Co dokładnie się wydarzyło – tego póki co nie wie nikt.

Młodsza siostra Toni Braxton

Tamar to młodsza siostra Toni Braxton. Wokalistki na początku lat dziewięćdziesiątych założyły zespół The Braxtons, w którym były także ich trzy kolejne siostry – Towanda, Trina i nieżyjąca już Traci. Grupa wydała dwa albumy – w 1996 r. ukazało się „So Many Ways”, a 19 lat później świąteczne „Braxton Family Christmas.” Tamar ma na koncie pięć solowych albumów, z których jeden – „Love and War” – odbił się szerokim echem, debiutując na drugim miejscu listy Billboardu. Ostatnim krążkiem w karierze wokalistki jest „Bluebird of Happiness” z 2017 r.

Tagi


Popularne newsy

Peja odpowiada Tymoteuszowi Puchaczowi
NEWS

Peja odpowiada Tymoteuszowi Puchaczowi

Jakub Żulczyk wskazał zwycięzcę beefu Bedoes vs Eripe. Bedoes komentuje
NEWS

Jakub Żulczyk wskazał zwycięzcę beefu Bedoes vs Eripe. Bedoes komentuje

Grande Connection ujawnia kulisy ghostwritingu w polskim rapie – prawda coraz bliżej
NEWS

Grande Connection ujawnia kulisy ghostwritingu w polskim rapie – prawda coraz bliżej

Podczas koncertu Limp Bizkit do Freda Dursta podleciał dron. Artysta nie miał dla niego litości
NEWS

Podczas koncertu Limp Bizkit do Freda Dursta podleciał dron. Artysta nie miał dla niego litości

Sekretny ślub pierwszej pary polskiego internetu w kinach
NEWS

Sekretny ślub pierwszej pary polskiego internetu w kinach

Poza dwoma koncertami na stadionie, Ed Sheeran zagrał na jednym z wrocławskich dachów. Nagranie robi furorę w sieci
NEWS

Poza dwoma koncertami na stadionie, Ed Sheeran zagrał na jednym z wrocławskich dachów. Nagranie robi furorę w sieci

Widzowie miażdżą sopocki festiwal TVN-u. Obrywa się zarówno gwiazdom, jak i realizatorom
NEWS

Widzowie miażdżą sopocki festiwal TVN-u. Obrywa się zarówno gwiazdom, jak i realizatorom

Polecane

CGM
Nowy album Florence + The Machine w Halloween. Pierwszy singiel już dostępny

Nowy album Florence + The Machine w Halloween. Pierwszy singiel już do ...

W klipie wystąpił Mark Bowen z IDLES.

7 sekund temu

CGM
Sobowtór Justina Biebera perfekcyjnie wkręcił personel i wystąpił na scenie klubu w Las Vegas

Sobowtór Justina Biebera perfekcyjnie wkręcił personel i wystąpił na s ...

Kiedy właściciele zorientowali się, do czego doszło, byli bardzo źli i podjęli radykalne kroki.

2 godziny temu

CGM
Czy Mes stał się Britney Spears polskiego internetu?

Czy Mes stał się Britney Spears polskiego internetu?

Co na to sam raper?

3 godziny temu

CGM
Doczekamy się wspólnego utworu Kaza Bałagane i Quebonafie?

Doczekamy się wspólnego utworu Kaza Bałagane i Quebonafie?

"Warto nie zaspać".

4 godziny temu

CGM
Norbi o najbardziej niedorzecznym koncercie, jaki w życiu zagrał

Norbi o najbardziej niedorzecznym koncercie, jaki w życiu zagrał

Artysta występował w różnych miejscach. Jedno szczególnie utkwiło mu w pamięci.

7 godzin temu

CGM
Przed nami wielki finał trasy Męskie Granie 2025 na Lotnisku Bemowo

Przed nami wielki finał trasy Męskie Granie 2025 na Lotnisku Bemowo

16. edycja kultowej trasy

8 godzin temu