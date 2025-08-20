Amerykańska wokalistka znaleziona „w kałuży krwi”

fot. Danielle G. Campbell / Wikipedia

Niepokojące doniesienia od Tamar Braxton. Amerykańska wokalistka podzieliła się z fanami poruszającą wiadomością o wypadku, który omal nie zakończył się dla niej tragicznie.

– Piszę to z wielkim trudem, ale wszyscy ciągle do mnie dzwonią i szczerze mówiąc, nie mogę już nawet rozmawiać, jestem taka słaba. W niedzielę omal nie umarłam. Znaleziono mnie w kałuży krwi po moim przyjacielu z urazem twarzy. Z każdym dniem jest coraz gorzej. Złamałam nos, straciłam kilka zębów i straciłam mobilność. Teraz patrzę na życie zupełnie inaczej. Wraz z powrotem do zdrowia zaczyna się moja mentalna podróż… módlcie się za mnie, naprawdę. Nie wiem nawet, co się ze mną stało – poinformowała artystka.

Co dokładnie się wydarzyło – tego póki co nie wie nikt.

Młodsza siostra Toni Braxton

Tamar to młodsza siostra Toni Braxton. Wokalistki na początku lat dziewięćdziesiątych założyły zespół The Braxtons, w którym były także ich trzy kolejne siostry – Towanda, Trina i nieżyjąca już Traci. Grupa wydała dwa albumy – w 1996 r. ukazało się „So Many Ways”, a 19 lat później świąteczne „Braxton Family Christmas.” Tamar ma na koncie pięć solowych albumów, z których jeden – „Love and War” – odbił się szerokim echem, debiutując na drugim miejscu listy Billboardu. Ostatnim krążkiem w karierze wokalistki jest „Bluebird of Happiness” z 2017 r.