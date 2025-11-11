CGM

Aloha Ent., WCK i Ewa Ekwa łączą siły w singlu „Nie przeciągam struny” – nowoczesne mastershot video 360°

"Nie przeciągam struny" to czwarty utwór promujący album "ALOHA OPUS MAGNUM VOL. 3"

2025.11.11

Aloha Ent., WCK i Ewa Ekwa łączą siły w singlu „Nie przeciągam struny” – nowoczesne mastershot video 360°

Nowy singiel „Nie przeciągam struny” to czwarty utwór promujący album „ALOHA OPUS MAGNUM VOL. 3” – najnowszy projekt Aloha Entertainment, który jednoczy różne pokolenia polskiego hip-hopu. W nagraniu pojawili się Łysonżi, Proceente, reprezentanci WCKRyfa Ri, Mada, Gruby Józek – oraz Ewa Ekwa, wokalistka o wyjątkowym, soulowym brzmieniu. Za produkcję odpowiada Mayor, a za miks i mastering – Rzeźnik i Mokebe z Postęp Studio.

Innowacyjny teledysk 360°

Teledysk do utworu powstał w formie mastershot video 360°, co pozwala widzom dosłownie wejść w środek akcji. To jeden z nielicznych polskich klipów zrealizowanych w tej technologii. Za produkcję obrazu odpowiada Dobrekino Studio, które uchwyciło energię i autentyczność wspólnego występu artystów.

Hip-hopowy manifest współpracy i szczerości

„Nie przeciągam struny” to spotkanie dwóch środowisk – Aloha Entertainment i WCK – które od lat kultywują klasyczne wartości hip-hopu: szacunek, oryginalność i pasję. Każdy z artystów w osobisty sposób interpretuje tytułowe „przeciąganie struny”, tworząc wspólnie dynamiczny, pełen energii utwór, w którym autentyczność i zabawa słowem grają pierwsze skrzypce.

ALOHA OPUS MAGNUM VOL. 3 – muzyczny żywioł powietrza

Album „ALOHA OPUS MAGNUM VOL. 3” to trzeci rozdział kultowej serii Aloha Entertainment, dedykowany żywiołowi powietrza – symbolowi wolności, oddechu i ruchu. Na krążku pojawiło się blisko czterdziestu artystów, reprezentujących różne style i oblicza polskiego rapu.

Za warstwę muzyczną odpowiada Mayor, a za stronę wizualną – Konrad Smolarski (Autograph Studio). Za dynamiczną identyfikację video projektu odpowiada ponownie Dobrekino Studio.

Jak podkreślają twórcy:

„W świecie pełnym smogu i pośpiechu chcieliśmy dać ludziom muzyczny oddech. 'Opus Magnum Vol. 3′ to wolność w najczystszej formie – beat, który niesie i wers, który mówi prawdę.”

