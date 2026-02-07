CGM

Alicja z teledyskiem do eurowizyjnego „Pray”. To bez wątpienia najmocniejsza propozycja polskich preselekcji

Alicja udowadnia, że o Eurowizję można walczyć jakościową muzyką

2026.02.07

Alicja z teledyskiem do eurowizyjnego „Pray”. To bez wątpienia najmocniejsza propozycja polskich preselekcji

Alicja Szemplińska, jedna z najciekawszych wokalistek młodego pokolenia w Polsce, powraca z teledyskiem do singla „Pray”, który ujrzał światło dzienne na początku lutego 2026 roku. Utwór od razu przyciągnął uwagę fanów oraz wszystkich, którzy śledzą polskie preselekcje do Eurowizji.

„Pray” – połączenie soulu, R&B i nowoczesnego rapu

Singiel utrzymany jest w klimacie emocjonalnego soulu i R&B, wzbogaconego lekkim, nowoczesnym trapowym flow. Mocny wokal Alicji, nastrojowe aranżacje i tekst poruszający temat wiary, nadziei i wewnętrznej siły tworzą spójną całość, w której wrażliwość artystki łączy się z pewnością siebie.

„Pray” to moja propozycja konkursowa, z którą chcę powalczyć o możliwość reprezentowania Polski na Eurowizji – mówi Alicja.

Eurowizyjne doświadczenie Alicji

Dla Alicji udział w eurowizyjnych eliminacjach to powrót do znanej sceny. W 2020 roku wygrała krajowe preselekcje z utworem „Empires”, ale z powodu pandemii nie mogła wystąpić na międzynarodowej scenie. Teraz, kilka lat później, artystka wraca z nową energią, doświadczeniem scenicznym i jeszcze bardziej wyrazistym stylem.

Finał Polskich Kwalifikacji 2026

Singiel „Pray” zakwalifikował się do Wielkiego Finału Polskich Kwalifikacji 2026, gdzie o wygraną rywalizuje osiem utworów. Zwycięzca zostanie wybrany w głosowaniu publiczności, dlatego reakcje słuchaczy mogą zadecydować o tym, kto w tym roku wystąpi na scenie Eurowizji.

Jedno jest pewne – „Pray” pokazuje, że Alicja Szemplińska wciąż rozwija swój artystyczny język, a nowy singiel może być kolejnym ważnym krokiem w jej muzycznej karierze, tym bardziej, że jest najmocniejszą z propozycji w tegorocznym wyścigu o start w Eurowizji.

