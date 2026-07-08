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Alabama Shakes wracają z nowym albumem po 11 latach. „I Must Be Dreaming” ukaże się w sierpniu

Zespół zapowiedział pierwszy album od ponad dekady

2026.07.08

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Alabama Shakes official ok

Fani Alabama Shakes doczekali się oficjalnych informacji na temat długo wyczekiwanej nowej płyty zespołu. Grupa ogłosiła premierę albumu „I Must Be Dreaming”, który będzie pierwszym pełnowymiarowym wydawnictwem formacji od 11 lat.

Nowy krążek ukaże się 28 sierpnia nakładem Island Records. Na płycie znajdą się wcześniej zaprezentowane utwory „American Dream” oraz „Another Life”, a kolejnym singlem promującym album będzie „I Feel Hope Coming”.

Brittany Howard wyjaśnia znaczenie tytułu albumu

Wokalistka Alabama Shakes, Brittany Howard, zdradziła, że tytuł „I Must Be Dreaming” ma podwójne znaczenie.

Artystka wyjaśniła, że z jednej strony może odnosić się do poczucia niedowierzania wobec trudnej sytuacji na świecie, ale z drugiej strony wyraża zachwyt nad pięknem życia i pozytywnymi momentami.

Według Howard oba te odczucia mogą istnieć jednocześnie – świadomość problemów świata może iść w parze z docenianiem jego wyjątkowych chwil.

Nowa płyta po „Sound & Color”

„I Must Be Dreaming” będzie następcą albumu „Sound & Color” z 2015 roku, który przyniósł zespołowi ogromne uznanie krytyków i fanów.

Brittany Howard, Heath Fogg oraz Zac Cockrell rozpoczęli prace nad nowym materiałem po ponownym spotkaniu zespołu w grudniu 2024 roku. Wtedy Alabama Shakes niespodziewanie wystąpili razem po przerwie, a później rozpoczęli serię koncertów.

Tracklista albumu „I Must Be Dreaming”

Nowa płyta Alabama Shakes będzie zawierać 11 utworów:

  1. „Tea Time”
  2. „Another Life”
  3. „Garden”
  4. „I Feel Hope Coming”
  5. „Time”
  6. „Friends”
  7. „Easy”
  8. „How Love’s Supposed To Go”
  9. „Waist Deep”
  10. „American Dream”
  11. „Tied To You”

Alabama Shakes wracają na scenę

Po reaktywacji Alabama Shakes regularnie koncertują, a obecna trasa zespołu potrwa do końca września. Powrót grupy spotkał się z dużym zainteresowaniem fanów, którzy od lat czekali na nowe nagrania jednej z najbardziej cenionych formacji współczesnego rocka i soulu.

Premiera „I Must Be Dreaming” będzie jednym z najważniejszych muzycznych powrotów 2026 roku.

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