Action Bronson wystąpi w Warszawie

Koncert rapera odbędzie się w klubie Progresja

2026.04.23

Action Bronson

Fani hip-hopu w Polsce mogą szykować się na wyjątkowe wydarzenie. Action Bronson wystąpi już 8 lipca 2026 roku w Warszawie. Koncert odbędzie się w klubie Progresja, który regularnie gości największe gwiazdy sceny muzycznej.

Bilety na Action Bronson Warszawa – gdzie kupić?

Sprzedaż ogólna biletów na koncert Action Bronson rusza w piątek, 24 kwietnia o godzinie 10:00. Wejściówki będą dostępne za pośrednictwem serwisu Live Nation.

Zainteresowanie wydarzeniem może być bardzo duże, dlatego warto przygotować się wcześniej i kupić bilety zaraz po starcie sprzedaży.

Kim jest Action Bronson? Styl i kariera rapera

Action Bronson to jedna z najbardziej charakterystycznych postaci współczesnego hip-hopu. Artysta wyróżnia się unikalnym stylem, który łączy klasyczne brzmienia rapowe z dużą dawką humoru i luzu.

Najpopularniejsze albumy Action Bronsona

Na przestrzeni lat Action Bronson wydał kilka dobrze przyjętych projektów. Do najważniejszych należą:

  • Mr. Wonderful
  • Only for Dolphins

Albumy te ugruntowały jego pozycję na światowej scenie hip-hopowej i przyniosły mu wierną bazę fanów.

„F*ck, That’s Delicious” – kulinarna pasja rapera

Poza muzyką Action Bronson znany jest również z działalności w internecie. Prowadzi popularny kanał oraz serię F*ck, That’s Delicious, w której łączy swoją pasję do jedzenia z podróżami po świecie.

Program pokazuje jego autentyczny styl życia i dodatkowo buduje jego rozpoznawalność poza sceną muzyczną.

