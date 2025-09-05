Abradab szykuje koncert w hołdzie Joce. Poznaliśmy line-up

fot: Instagram

Śmierć Joki to niepowetowana strata dla polskiej kultury. Katowicki raper zmarł 2 maja. Na początku przyszłego roku w katowickim Spodku odbędzie się upamiętniający go koncert. Organizatorem imprezy będzie Abradab, brat Joki. Artyści razem tworzyli kultowy skład Kaliber 44.

„Bądźcie z nami, będziemy wspominać legendę”

– Mamy dla was ważną informacje. 7 lutego 2026 r. w Spodku w Katowicach razem z przyjaciółmi, artystami oddamy hołd Joce, który odszedł w maju. Dla nas wszystkich będzie to emocjonalna podróż. Podczas pożegnalnego koncertu rymy Joki, za które go kochamy, znów wybrzmią ze sceny. Sprzedaż biletów rusza w poniedziałek 8 września o godz. 13.00. Bądźcie z nami, będziemy wspominać legendę. Joka na zawsze w naszych sercach – zaprasza Abradab.

Na koncercie w hołdzie Joce poza Dabem pojawią się Molesta Ewenement, Gutek, Kazik, O.S.T.R. DJ Feel-X, CNE, WSZ, L.U.C, DJ Eprom, Jajonasz, Miuosh, HST, Skorup, Pih, Michalina, K2 i Kleszcz.