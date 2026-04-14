ABBA Voyage osiąga cztery miliony widzów na przełomowym show w Londynie

ABBA Voyage, futurystyczne widowisko koncertowe oparte na cyfrowych awatarach członków zespołu ABBA, przekroczyło granicę 4 milionów widzów. Produkcja, która od 2022 roku działa w specjalnie zaprojektowanej ABBA Arena w Londynie, została uznana za jeden z najbardziej innowacyjnych projektów muzycznych XXI wieku.

Globalny sukces ABBA Voyage – 4 miliony widzów i tysiące koncertów

Organizatorzy poinformowali, że spektakl osiągnął „niesamowity kamień milowy”, potwierdzając globalny fenomen projektu.

Najważniejsze liczby dotyczące ABBA Voyage:

4 miliony sprzedanych biletów od premiery w 2022 roku

1 milion widzów osiągnięty już w kwietniu 2023 roku

ponad 1415 koncertów zagranych w ABBA Arena

ponad 141 500 godzin spędzonych przez publiczność na widowni

tysiące odtworzeń hitu „Dancing Queen” podczas występów (łącznie ok. 4800 minut samego utworu w ramach show)

Produkcja regularnie przyciąga fanów z całego świata – od Europy, przez Amerykę Północną, aż po Australię i Nową Zelandię.

„To coś wyjątkowego” – ABBA o sukcesie projektu

Członkowie zespołu podkreślili, że skala sukcesu przerosła ich oczekiwania. W oficjalnym oświadczeniu przekazali:

„Osiągnięcie czterech milionów widzów to niesamowity kamień milowy dla ABBA Voyage i dowód na fanów, którzy podróżują z całego świata, aby być częścią tego doświadczenia”.

Dodali również:

„Od osób, które odwiedzają nas po raz pierwszy, po tych, którzy wracają wielokrotnie – to ich energia i pasja sprawiają, że koncert ożywa każdego wieczoru. To niezwykłe obserwować, jak publiczność nadal przyjmuje ten projekt i radość płynącą z naszej muzyki”.

Jak działa ABBA Voyage? Technologia, awatary i koncert przyszłości

ABBA Voyage to nie klasyczny koncert, ale widowisko wykorzystujące zaawansowaną technologię motion capture i CGI. Na scenie występują cyfrowe wersje członków zespołu, tzw. „ABBAtary”, które odtwarzają ruchy i wokale z niezwykłą precyzją.

Najważniejsze elementy produkcji:

cyfrowe awatary ABBY stworzone na podstawie sesji motion capture

specjalnie zaprojektowana ABBA Arena w Londynie

live band grający na żywo na scenie

synchronizacja świateł, wizualizacji i choreografii

repertuar największych hitów zespołu w nowoczesnej aranżacji

Projekt od początku był eksperymentem łączącym muzykę, teatr i technologię, a jego celem było stworzenie „koncertu przyszłości”.

ABBA Arena w Londynie – centrum globalnego fenomenu

ABBA Arena, zlokalizowana w East London, została zaprojektowana specjalnie pod potrzeby tego projektu. Od początku funkcjonowania:

odbyły się w niej tysiące występów

widzowie spędzili łącznie ponad 141 tysięcy godzin na koncertach

dojazdy do hali wygenerowały ponad 5 milionów podróży transportem DLR

fani przyjeżdżają z całego świata, często pokonując tysiące kilometrów

Najdalsze odnotowane podróże fanów to m.in. przyjazdy z Nowej Zelandii (ponad 11 800 mil).

Dlaczego ABBA Voyage stało się globalnym fenomenem?

Sukces projektu wynika z kilku czynników:

połączenia nostalgii za klasycznymi hitami ABBA

nowatorskiej formy koncertu bez fizycznej obecności artystów na scenie

wysokiej jakości produkcji wizualnej i dźwiękowej

atrakcyjności dla wielu pokoleń fanów – od starszych słuchaczy po młodsze generacje

Jak podkreślają twórcy, dużą rolę w odnowieniu popularności ABBY odegrał również film „Mamma Mia!”, który przyciągnął nowe pokolenie słuchaczy.

Plany na przyszłość – ekspansja ABBA Voyage

Twórcy projektu zapowiadają dalszy rozwój i możliwe otwarcie kolejnych lokalizacji na świecie. Wśród rozważanych kierunków pojawiają się:

Azja

Australia

Ameryka Północna

Każda nowa arena miałaby być budowana jako osobny, dedykowany obiekt, a proces realizacji może trwać nawet kilka lat.