A$AP Rocky podwaja swoje osiągnięcia w Top 10 na Billboardzie

A$AP Rocky zdominował wykres Hot R&B/Hip-Hop Songs dzięki najnowszym hitom „Stay Here 4 Life” i „Helicopter”. Oba utwory pochodzą z jego świeżo wydanego albumu Don’t Be Dumb, który jednocześnie zadebiutował na 1. miejscu Billboard 200 oraz na szczycie Top R&B/Hip-Hop Albums.

„Stay Here 4 Life” i „Helicopter” w Top 10

Singiel „Stay Here 4 Life”, z gościnnym udziałem Brenta Faiyaza, otworzył się na 7. miejscu Hot R&B/Hip-Hop Songs. W tym samym czasie „Helicopter” awansował z miejsca 29 na 8. pozycję w drugim tygodniu obecności na liście. To trzecie i czwarte Top 10 A$AP Rocky’ego po ośmioletniej przerwie od poprzednich sukcesów.

Raper wcześniej zadebiutował w Top 10 w 2013 roku hitem „Fkin Problems”** z Drake’em, 2 Chainzem i Kendrickiem Lamarem. Wrócił pięć lat później, gdy wspólnie z Cardi B pojawił się na singlu „No Limit” G-Eazy’ego, który osiągnął 2. miejsce.

Don’t Be Dumb – pełen sukces na listach

Album Don’t Be Dumb wprowadził aż 11 utworów na Hot R&B/Hip-Hop Songs, dzięki czemu A$AP Rocky osiągnął 50. wejście na listę w karierze. Jego muzyczna podróż rozpoczęła się w 2012 roku od utworu „Peso”, który zadebiutował na 98. miejscu.

Lista utworów A$AP Rocky w tym tygodniu na Hot R&B/Hip-Hop Songs:

7. „Stay Here 4 Life” (feat. Brent Faiyaz)

„Helicopter”

„Stole Ya Flow”

„Order of Protection”

„Playa”

„Stop Snitching” (feat. Bossman Dlow & Sauce Walka)

„No Trespassing”

„Don’t Be Dumb / Trip Baby”

„Air Force (Black Demarco)”

„Whiskey (Release Me)” (feat. Gorillaz & Westside Gunn)

„STFU” (feat. Slay Squad)



Billboard Hot 100 – kolejny rekord

Album Don’t Be Dumb umieścił także 11 utworów na Billboard Hot 100, co oznacza 34. wejście A$AP Rocky’ego na listę wszechgatunkową. Najlepsze wyniki osiągnęły „Stay Here 4 Life” (23. miejsce) i „Helicopter” (24. miejsce).

A$AP Rocky potwierdza tym samym, że jego pozycja w świecie hip-hopu pozostaje niekwestionowana, a jego nowe wydawnictwo zdobywa zarówno uznanie krytyków, jak i fanów na całym świecie.