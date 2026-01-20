CGM

A$AP Rocky po raz pierwszy wykonuje utwory z albumu „Don’t Be Dumb”

Premiera na żywo w Saturday Night Live

A$AP Rocky po raz pierwszy wykonuje utwory z albumu „Don’t Be Dumb”

A$AP Rocky po raz pierwszy zaprezentował na żywo utwory ze swojego nowego albumu „Don’t Be Dumb” w programie Saturday Night Live w sobotę, 17 stycznia.

„To był mój pierwszy raz w SNL i postanowiłem uczcić to wydarzenie, wykonując trzy utwory z mojego nowego albumu” – powiedział Rocky.

Występ i utwory

Rocky rozpoczął od singla „Punk Rocky”, do którego niedawno opublikowano gwiazdorski teledysk z udziałem Winony Ryder, Danny’ego Elfmana, Thundercata i A$AP Nasta. Następnie wykonał medley „Helicopter” oraz tytułowego utworu „Don’t Be Dumb”.

Kontrowersje i współpraca

Album wzbudził zainteresowanie mediów również z powodu przypuszczalnego diss tracku na Drake’a – „Stole Ya Flow”, który odnosi się także do partnerki Rocky’ego, Rihanny, a także potencjalnej współpracy z Morrisseyem.

„To mój pierwszy album od prawie ośmiu lat. Poprzedni, 'Testing’, wyszedł w maju 2018 roku. Po latach opóźnień w końcu mogę go w pełni zaprezentować fanom” – dodał raper.

